15 февраля

01:27 Плата за тепло: Ковалив посоветовала украинцам «не открывать окна»
00:49 УЕФА дисквалифицировал «Манчестер Сити» на два сезона
00:17 «UA:Перший» отреагировал на намерение Офиса Президента подать в суд на «Схемы»

14 февраля

22:13 Порошенко: Зеленский должен отреагировать на представленный в Мюнхене «план Кремля»
21:47 Появились первые кадры с Робертом Паттинсоном в роли Бэтмена
21:41 В День Валентина Dzidzio песней признался в любви украинской столице
21:04 Netflix выпустила трейлер нового сезона «Очень странных дел»
21:00 Суд разблокировал передачу Херсонского порта в концессию
20:58 Четвероногого робота Boston Dynamics запрягли в повозку
20:41 Зеленский находится в Германии с официальным визитом 
20:33 Лукашенко сообщил о намеках Москвы на присоединение Беларуси к РФ
20:27 Активисты «Нацкорпуса» принесли на Банковую «валентинки» с Зеленским и Патрушевым
20:23 В Египте зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
19:50 Заявления о воде в Крым угнетают татар и ослабляют сопротивление, – Чийгоз
19:36 Витренко подал в суд из-за невыплаты премии за победу над «Газпромом»
19:18 «Схемы» выступили с заявлением из-за угроз Офиса Президента
18:59 В «Евросолидарности» требуют от Зеленского немедленно раскрыть подробности визита в Оман
18:42 В сети «Ланет» заявили, что на жизнь владельца совершено покушение
18:15 Пять стран требуют от Ирана передать Франции «черные ящики» сбитого самолета
17:56 Tesla отключит от сети Supercharger и быстрых зарядок «спасенные» автомобили
17:45 Легендарный гитарист Брайан Мэй сыграл для коалы, спасенной при пожаре
17:25 СБУ предотвратила заказное убийство сотрудницы спецслужбы
17:10 Политзаключенный крымчанин перенес инсульт в российском СИЗО
16:54 Стало известно, в каких странах ЕС больше всего женятся
16:35 IKEA предлагает оплатить товар временем, затраченным на дорогу в магазин
16:33 Российский художник Павленский опубликовал интимное видео с кандидатом в мэры Парижа и выбил того из гонки
16:03 Дело Шеремета: апелляционный суд оставил Кузьменко под стражей
15:34 Иглесиас и Курникова показали первые фото новорожденного ребенка
15:25 Плазму крови выздоровевших от коронавируса будут использовать для лечения тяжелобольных

Плата за тепло: Ковалив посоветовала украинцам «не открывать окна»

Заместитель главы Офиса Президента Юлия Ковалив порекомендовала украинцам "не открывать окна", чтобы меньше платить за тепло. 

Суббота, 15 февраля 2020, 01:27

Об этом шла речь в эфире ток-шоу “Свобода слова” на телеканале “Украина”.

Сперва Ковалив рассказала о том, как правительству удалось снизить суммы в платежках украинцев, приведя в пример своего дедушку.

“Мой дедушка, ему 81 год, 55 он проработал доктором в больнице маленького городка. Он — тот, кому эта платежка важна, потому что у него пенсия около 3 тысяч гривен. Он получил платежку за декабрь, она стала меньше на 220 гривен, получил за январь — она тоже стала меньше в таком районе. Что важно? При этом размер субсидии таким людям не изменился. Размер этой субсидии на эту скидку не пересчитывается”, — уверила она.

Далее Ковалив заявила, что какими бы ни были тарифы и какие бы шаги ни предпринимало правительство по урегулированию стоимости коммунальных услуг, важно, чтобы украинцы заботились об энергосбережении.

“Что важно еще: мы долго говорим говорим про тарифы, себестоимость… И я согласна с мэром Николаева, он говорит: мы установили индивидуальные тепловые пункты. Вот стало тепло, температура в декабре +5 °С — значит не надо открывать окна. У нас не может быть в 27-30 °С в квартире и за все это мы платим”, — подчеркнула Ковалив.

Также она порекомендовала украинцам устанавливать газовые счетчики.

“Надо устанавливать счетчики, чтобы каждый из нас понимал, за что конкретно он платит”, — добавила она.

  • Ранее Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что в 124 городах Украины тарифы на тепло и горячую воду за декабрь 2019 года снизили на 30%. Украинцы опровергли. 
  • Народный депутат Украины от партии “Слуга народа” Евгений Брагарь в эфире телеканала “112 Украина” посоветовал пенсионерке продать собаку, чтобы рассчитаться за коммунальные услуги.
Теги: Юлия Ковалив, платежки, тарифы на тепло, тепло

Подписывайтесь на #Буквы в Telegram и Facebook и читайте самые важные и свежие новости первыми!