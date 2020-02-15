Плата за тепло: Ковалив посоветовала украинцам «не открывать окна»

Об этом шла речь в эфире ток-шоу “Свобода слова” на телеканале “Украина”.

Сперва Ковалив рассказала о том, как правительству удалось снизить суммы в платежках украинцев, приведя в пример своего дедушку.

“Мой дедушка, ему 81 год, 55 он проработал доктором в больнице маленького городка. Он — тот, кому эта платежка важна, потому что у него пенсия около 3 тысяч гривен. Он получил платежку за декабрь, она стала меньше на 220 гривен, получил за январь — она тоже стала меньше в таком районе. Что важно? При этом размер субсидии таким людям не изменился. Размер этой субсидии на эту скидку не пересчитывается”, — уверила она.

Далее Ковалив заявила, что какими бы ни были тарифы и какие бы шаги ни предпринимало правительство по урегулированию стоимости коммунальных услуг, важно, чтобы украинцы заботились об энергосбережении.

“Что важно еще: мы долго говорим говорим про тарифы, себестоимость… И я согласна с мэром Николаева, он говорит: мы установили индивидуальные тепловые пункты. Вот стало тепло, температура в декабре +5 °С — значит не надо открывать окна. У нас не может быть в 27-30 °С в квартире и за все это мы платим”, — подчеркнула Ковалив.

Также она порекомендовала украинцам устанавливать газовые счетчики.

“Надо устанавливать счетчики, чтобы каждый из нас понимал, за что конкретно он платит”, — добавила она.