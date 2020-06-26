Об этом заявил глава налоговой службы Алексей Любченко во время встречи с представителями компаний табачной отрасли.
На встрече заявили, что платежи табачных компаний в государственный бюджет достигают более 10% всех поступлений. Это происходит благодаря отлаженной работе налоговой. Более того, в этом месяце ожидается выполнение плана.
“Мы объявили борьбу с нелегальной продукцией на рынке подакцизных товаров. Проанализировали работу отрасли, обозначили проблемные моменты, обнаружили схемы и сейчас начинаем их разрушать. Это будут непопулярные меры, но мы их проведем, конечно, учитывая карантинные предосторожности”, – заявил Любченко.
Представители табачной отрасли, присутствующие на встрече, выразили готовность к сотрудничеству, поскольку заинтересованы в прозрачности рынка.
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