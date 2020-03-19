Об этом заявил руководитель Playboy Enterprises Бен Кон в открытом письме.

Теперь весь контент от Playboy будет доступен только в цифровом формате. В частности, это такие продукты, как Playboy Interview, 20Q, Playboy Advisor, а также Playmate.

“Никого не удивит тот факт, что привычки получения медиа изменяются на некоторое время… и наш контент в печатном формате попадает в руки только небольшой части наших фанатов”, – написал Кон.

По его словам, печатные журналы Playboy будут всегда – независимо от трендов и традиций.

Новый печатные журналы Playboy планируют выпускать только в начале 2021 года.

“За последние 66 лет мы стали чем-то значительно большим, чем просто журнал. Иногда стоит отпускать прошлое, чтобы создать место для будущего”, – отметил представитель Playboy, пояснив, почему цифровые журналы сейчас необходимы.