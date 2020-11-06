Игровая консоль нового поколения PlayStation 5 на старте продаж не появится в розничных магазинах, а будет доступна для заказа через Интернет.

Соответствующее сообщение компания-производитель Sony опубликовала в официальном блоге PlayStation.

Такое решение было принято в связи с пандемией коронавируса COVID-19.

Старт продаж консоли PlayStation 5 запланирован на 12 ноября (или 19 ноября, в зависимости от региона).

В то же время на старте купить консоль в розницу не получится.

В Sony подчеркнули, что не хотят подвергать риску заражения коронавирусом ни покупателей, ни сотрудников розничных магазинов (из-за возможных очередей).

“Чтобы обезопасить наших игроков, поставщиков и сотрудников от COVID-2019, мы подтверждаем, что в день старта продаж консоль можно будет приобрести только в интернет-магазинах наших партнеров. В день запуска (12 или 19 ноября, в зависимости от вашего региона) устройства не будут доступны для покупки в магазинах розничной торговли – пожалуйста, откажитесь от планов посетить или занять очередь в магазинах в этот день в надежде приобрести PS5. Берегите себя, оставайтесь дома и оформите заказ онлайн”, – подчеркивается в сообщении Sony.

В компании уточнили, что игроки, оформившие предзаказ PlayStation 5 в магазине розничной торговли, смогут получить ее “в соответствии с протоколами безопасности продавца”.

“Свяжитесь с продавцом, чтобы узнать подробности о том, как получить консоль”, – сказано в сообщении.