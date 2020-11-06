Соответствующее сообщение компания-производитель Sony опубликовала в официальном блоге PlayStation.
Такое решение было принято в связи с пандемией коронавируса COVID-19.
Старт продаж консоли PlayStation 5 запланирован на 12 ноября (или 19 ноября, в зависимости от региона).
В то же время на старте купить консоль в розницу не получится.
В Sony подчеркнули, что не хотят подвергать риску заражения коронавирусом ни покупателей, ни сотрудников розничных магазинов (из-за возможных очередей).
“Чтобы обезопасить наших игроков, поставщиков и сотрудников от COVID-2019, мы подтверждаем, что в день старта продаж консоль можно будет приобрести только в интернет-магазинах наших партнеров. В день запуска (12 или 19 ноября, в зависимости от вашего региона) устройства не будут доступны для покупки в магазинах розничной торговли – пожалуйста, откажитесь от планов посетить или занять очередь в магазинах в этот день в надежде приобрести PS5. Берегите себя, оставайтесь дома и оформите заказ онлайн”, – подчеркивается в сообщении Sony.
В компании уточнили, что игроки, оформившие предзаказ PlayStation 5 в магазине розничной торговли, смогут получить ее “в соответствии с протоколами безопасности продавца”.
“Свяжитесь с продавцом, чтобы узнать подробности о том, как получить консоль”, – сказано в сообщении.
- В июне японская компания Sony презентовала игровую консоль нового поколения PlayStation 5. Также компания представила геймпады, отдельную станцию для их подзарядки, наушники, пульт дистанционного управления PS5 и веб-камеру для синхронизации игровых девайсов.
- В сентябре украинское подразделение Sony сообщило цены на свои новые игровые консоли PlayStation 5 для Украины. Цена PlayStation 5 Digital Edition на украинском рынке составит 12 999 грн, а PlayStation 5 с дисководом Ultra HD Blu-ray — 15 999 грн.