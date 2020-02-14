Об этом сообщает Bloomberg.
Медики изучили плазму людей, переболевших коронавирусом, установив, что в ней есть мощные антитела, с помощью которых можно вылечить тяжелобольных пациентов. К примеру, первый эксперимент показал, что с 8 февраля с помощью плазмы удалось поставить на ноги десятерых тяжело больных пациентов.
Состояние пациентов, которым вводили плазму, улучшилось в течение суток. У них увеличился уровень кислорода в крови и снизился уровень воспаления.
В связи с этим медики призвали тех, кто вылечились от коронавируса, сдавать кровь.
Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань.
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