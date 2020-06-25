Об этом сообщают #Буквы.

В воскресенье, 15 июня, стало известно, что Мэри Трамп, племянницами американского президента Дональда Трампа, собирается выпустить книгу о своем дяде.

Книга под названием “Слишком много и всегда недостаточно: как моя семья создала самого опасного человека” должна выйти 28 июня. Ее выпустит издательство Simon & Schuster, компания, принадлежащая медиахолдингу CBS Corporation.

Simon & Schuster сделали небольшое состояние на откровенных и журналистских расследованиях, связанных с администраций Трампа и его семьей.

Ранее они выпустили биографическую книгу “Искусство ее сделки” о супруге президента Мелании Трампа, написанную репортером газеты The Washington Post Мэри Джордан и книгу “Ненормальный: рассказ инсайдера о Белом доме при Трампе”, написанную бывшей помощницей президента Трампа Омаросой Маниголт-Ньюман

В настоящее время книга Мэри Трамп доступна для предзаказа на сайте Amazon по цене $17,19 (459 гривен).

Что известно о племяннице Трампа?

55-летняя Мэри Л. Трамп — дочь Фреда Трампа-младшего, старшего брата Дональда Трампа президента. Мэри — клинический психолог и единственная племянница Дональда.

Мэри Трамп провела большую часть своего детства в доме своих бабушки и дедушки в самом сердце Квинса, Нью-Йорк. В этом же доме выросли Дональд и его четверо братьев и сестер.

Женщина редко появляется на публике, не дает интервью и не ведет аккаунты в социальных сетях. Исключением стал только семейный скандал 1999 года, связанный со смертью ее дедушки, Фреда-старшего.

Как известно, отец Мэри не захотел развивать бизнес своего отца и работал на Trans World Airlines, что сказалось на его отношениях с семьей. Фред-младший страдал от алкоголизма и умер в 1981 году в возрасте 42 лет.

Фред Трамп-старший отразил отношение к своему сыну в своем завещании. Он оставил им только небольшую сумму средств.

Тогда Мэри и ее брат подали в суд, заявив, что Дональд Трампа и его братья и сестры, по их мнению, оказали “чрезмерное влияние” на то, каким был текст завещания Фреда Трампа-старшего.

“Им должно быть стыдно за себя, но я уверена, что это не так”, — сказала Мэри в редком интервью The New York Daily News в 2000 году.

Судебные тяжбы завершились в 2001 году. Точные условия урегулирования конфликта неизвестны, но они включали финансовую выплаты Мэри и ее брату.

О чем книга?

В описании книги на Amazon указано, что это — “разоблачительный портрет” Дональда Трампа. В своей книге Мэри намерена “осветить темную историю их семьи, чтобы объяснить, как ее дядя стал человеком, который теперь угрожает здоровью, экономической безопасности и социальной строю мира”.

Особое внимание в книге уделено подробностям об отношениях между Фредом-старшим и его старшими сыновьями — Фредом-младшим и Дональдом.

“Мэри описывает кошмар травмирующих, разрушительных отношений с трагическим сочетанием пренебрежения и насилия. Она объясняет, как общая модель семьи и конкретные события, включая странные и вредные отношения между Фредом Трампом и его двумя старшими сыновьями — Фредом-младшим и Дональдом, создали сломанного человека, который в настоящее время занимает Овальный кабинет. […] Она без сожаления рассказывает обо всем, начиная с того, что Дональд занимал центральное место в семье, […] об ужасном способе, которым Дональд, любимый сын Фреда Трампа, высмеял его, когда у него проявилась болезнь Альцгеймера”, — говорится в описании книги.

По информации газеты The New York Times, племянница американского лидера также расскажет о том, какую роль она сыграла в расследовании издания о финансовом состоянии Дональда Трампа.

“В книге 55-летняя г-жа Трамп скажет, что она была основным источником освещения New York Times финансов г-на Трампа и предоставила газете конфиденциальные налоговые документы”, — пишет газета.

Другие подробности о содержании книги в настоящее время неизвестны.

Семья Трампа ищет способы не дать книге увидеть свет

Семья президента ищет способы не допустить публикацию книги Мэри Трампа, сообщает The New York Times.

Во вторник, 23 июня, младший брат Дональда Трампа, Роберт запросил у суда графства Квинс (канадская провинция Новая Шотландия, там был урегулирован вопрос распределения имущества Фреда Трампа) запретительный ордер на публикацию книги. Основание для этого является то, что члены семьи подписали договор о неразглашении информации касательно завещания Фреда Трампа.

Комментируя это, Роберт Трамп заявил, что он “глубоко разочарован” решением племянницы.

“Ее попытка сделать сенсацию и исказить наши семейные отношения ради собственной финансовой выгоды. Это несправедливо по отношению к памяти моего покойного брата Фреда и наших любимых родителей. Я и вся моя семья очень гордимся моим замечательным братом, президентом, и чувствую, что действия Мэри действительно позорны”, — сказал он.

Адвокат Мэри Трамп — Теодор Дж. Бутроус-младший, в свою очередь заявил, что президент и его семья пытаются избавиться от книги, в которой “будут обсуждаться вопросы, имеющие первостепенное значение для общества”.

“Они не хотят, чтобы публика знала правду. Суды не потерпят этого наглого нарушения Первой поправки”, — считает адвокат.

Представитель издательства считает, что попытка предотвратить публикацию книги потерпит неудачу.

“Как хорошо известно истцу и его адвокату, суды придерживаются смутного мнения о предварительных ограничениях, и эта попытка заблокировать публикацию постигнет та же участь, что и раньше (с книгой советника Джона Болтона — ред.)”, — сказал он.