Якобы пятый президент Петр Порошенко на новых аудиозаписях нардепа Андрея Деркача поблагодарил якобы вице-премьера США Джо Байдена, что тот подключил ЦРУ и поговорил с ФБР, чтоб те не обращали внимания на заявления украинского нардепа Александра Онищенко.

Нардеп Андрей Деркач опубликовал новые “пленки Байдена и Порошенко”.

В комментариях к аудиозаписям нардеп Деркач называет Онищенко “прямой угрозой для Порошенко”.

“Онищенко располагал записями его личных разговоров с Порошенко. Угрозу со стороны Онищенко Порошенко также обсуждал с Байденом. Вызывающим фактом является незаконное использование Порошенко спецслужб иностранных государств для оказания давления на своего бывшего подельника и гражданина Украины”, – пишет Деркач.

На тот момент Службу внешней разведки Украины возглавлял Валерий Кондратюк (его имя упоминается в разговоре). Он возглавляет ее и сейчас – при президенте Зеленском.

Напомним, что ранее суд в Германии отказал Украине в экстрадиции и постановил освободить из-под стражи бывшего внефракционного нардепа и бизнесмена Александра Онищенко.

В июле 2018 года Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) завершило досудебное расследование“газового дела” . Фигурантам, в том числе — экс-нардепу Онищенко, инкриминируют преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 4 ст. 28 (совершение преступления группой лиц), ч. 5 ст. 191 (присвоение имущества), ч. 3 ст. 209 (отмывание денежных средств), ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство), ч. 2 ст. 364-1 (злоупотребление полномочиями), ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) и ч. 1 ст. 388 (незаконные действия в отношении имущества, на которое наложен арест или которое описано или подлежит конфискации) УК Украины.