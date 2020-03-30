Об этом говорится в расследовании “Схем”, пишет “Радио.Свобода“.

Один из ключевых фигурантов скандала – участник переговоров, который вел видеосъёмку. Запись осуществлялась на скрытую камеру. Из опубликованных видео ясно, что фигуранты схем пребывают с автором видео в доверительных отношения.

Утверждается, что запись вел 39-летний Дмитрий Александрович Штанько из Харькова. Он окончил Харьковский национальный университет внутренних дел, владеет несколькими компаниями в сфере предоставления финансовых услуг в аграрной.

“Сергей Шумский (помощник Дениса Ермака – ред.) ведет себя с автором съемки очень доверчиво, в деталях рассказывает все планы и схемы и советуется с ним по финансовым и юридическим вопросам”, – пишут журналисты.

Ранее, народный депутат от “Слуги народа” Гео Лерос опубликовал видео записи на которых человек, напоминающий брата главы Офиса Президента Андрея Ермака, – Денис Ермак встречается с кандидатами на государственные должности, при этом обсуждается стоимость организации таких встреч.