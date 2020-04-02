Депутаты "Голоса" призвали Андрея Ермака приостановить исполнение своих полномочий главы Офиса Президента на время расследования дела, в котором фигурирует его брат.

Об этом идет речь в заявлении партии.

“Голос” призывает Андрея Ермака приостановить исполнение полномочий руководителя Офиса Президента на время расследования по коррупционному делу, где фигурирует его брат. Председатель Офиса должен устраниться от работы и пойти на политическую самоизоляцию до завершения прозрачного, честного, публичного расследования. Любой ответственный европейский политик сделал бы то же самое”, — говорится в сообщении.

По словам заместителя председателя партии, нардепа Инны Совсун, не отстранение Ермака от должности несет большие риски.

“То, что мы увидели на записях, бесспорно является основанием для расследования.Учитывая то, какова роль председателя ОПУ в стране, продолжение его работы в должности является огромным риском. Ведь расследование можно использовать для давления на решения, от которых зависит судьба государства”, — отметила она.

В партии подчеркнули, что “команда Зеленского обещала нулевую толерантность к коррупции”, следовательно “надо просто выполнять обещания”.

Напомним, накануне народный депутат от “Слуги народа” Гео Лерос опубликовал видеозаписи, на которых человек, напоминающий брата главы Офиса президента Андрея Ермака, – Денис Ермак встречается с кандидатами на государственные должности, при этом обсуждается стоимость организации таких встреч. Позже была установлена личность мужчины, который записывал Дениса Ермака.

Брат председателя Офиса Президента Владимира Зеленского Андрея Ермака – Денис Ермак заявил, что не знает, кто именно вел видеосъемку. Он также добавил, что опубликованные видео на которых он обсуждает назначения на государственные должности – это провокация против его брата Андрея Ермака.