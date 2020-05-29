Пленум Верховного Суда Украины обратился в Конституционный Суд для проверки соответствия Конституции отдельных пунктов постановления Кабинета Министров о введении карантина.

Об этом сообщает издание LB.ua.

Такое решение поддержали 156 присутствующих судей. Один проголосовал против.

В тексте проекта представления говорится о законности ограничения права на предпринимательскую деятельность, работу заведений общественного питания, спортивных клубов, развлекательных заведений, перевозки пассажиров, свободного выезда за границу, ограничения права на мирные собрания, права на доступ к медицинской помощи.

Кроме этого, Верховный Суд обжаловал в Конституционном Суде приостановлении действия ст. 25 Бюджетного кодекса до 1 января 2021 года о списании средств из государственного и местного бюджетов по судебным решениям, а также снижение судейского вознаграждения.

Глава Верховного Суда Валентина Данишевская отметила, что норма закона 553-IX предусматривает временное сокращение судейского вознаграждения до 10 минимальных зарплат (47 230 грн) с 1 апреля и до конца действия карантина в стране. Такое же ограничение действует и для зарплат госслужащих, представителей правоохранительных органов, судей КСУ, членов Высшего совета правосудия и т.д.

По ее словам, основные пострадавшие от введенных ограничений в выплате вознаграждения – именно судьи.

“Ограничения в выплате вознаграждения коснулись только 1 % государственных служащих Украины, в то время как судей всех инстанций и специализаций ограничения коснулись на 100 %”, – отметила глава ВС.