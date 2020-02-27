В каталоге компании “ВиЯр” предлагаются плиты в форматах 2800х2070 и 2850х2070 мм от брендов Pfleiderer и Kronospan. Важным стимулом покупки брендовой продукции является доступная цена ХДФ на Viyar.ua, а также возможность доставки по Киеву и другим городам Украины. Рекомендуем также изучить на сайте мебельную фурнитуру, которую можно приобрести оптом и в розницу.
Где применяют ХДФ
Плиты получены в результате усовершенствованной технологии производства материала ДВП, который обычно применяют для обшивки стен. Для создания прочных и устойчивых покрытий больше подходят высокопрочные плиты ХДФ.
Производители изготавливают плиты из древесной стружки, опилок и других отходов. Сырьем становятся также деревья, которые были спилены в соответствии с санитарными правилами. Под давлением и при высокой температуре волокна прессуются, создавая элементы определенной толщины и формы.
Листы не требуют дополнительной обработки и шлифовки, имеют равномерную плотную поверхность и хорошо поддаются фрезеровке. Хорошие эксплуатационные качества и небольшая цена сделали ХДФ востребованным материалом. Чаще всего его применяют:
- для интерьерной отделки — в создании ровных напольных покрытий и внутренних перегородок;
- в производстве мебели — днищ ящиков, задних стенок шкафов и комплектующих для полок;
- в строительных работах — для утепления потолков и стен, при создании звукоизоляции;
- при производстве кровельных работ.
Материалы МДФ и ХДФ практически идентичны по своим характеристикам и свойствам, но второй отличается более высокой плотностью и прочностью. Поэтому тонкая плита ХДФ не менее надежна, чем панели МДФ, которые вдвое толще.
Преимущества продукции
- Безвредность и экологическая чистота, обеспеченная отсутствием химических добавок при производстве (волокна склеиваются благодаря лигнину — природному компоненту, который содержится в древесине).
- Однородная масса не содержит пустот и дефектов благодаря специальной производственной технологии.
- Четкая форма и стабильные размеры, отличающие ХДФ от классических листов фанеры, имеющих разную толщину.
- Возможность распиливания, сверления, создания перфорации, гнутых элементов и других способов механической обработки.
- Перечисленные качества существенно расширяют возможности использования древесноволокнистого сырья.