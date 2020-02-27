ХДФ — строительные плиты, состоящие из спрессованных древесных волокон. Название материалу дала аббревиатура, образованная от словосочетания High Density Fiberboard, что в переводе с английского означает "древесноволокнистая плита высокой плотности".

В каталоге компании “ВиЯр” предлагаются плиты в форматах 2800х2070 и 2850х2070 мм от брендов Pfleiderer и Kronospan. Важным стимулом покупки брендовой продукции является доступная цена ХДФ на Viyar.ua, а также возможность доставки по Киеву и другим городам Украины. Рекомендуем также изучить на сайте мебельную фурнитуру, которую можно приобрести оптом и в розницу.

Где применяют ХДФ

Плиты получены в результате усовершенствованной технологии производства материала ДВП, который обычно применяют для обшивки стен. Для создания прочных и устойчивых покрытий больше подходят высокопрочные плиты ХДФ.

Производители изготавливают плиты из древесной стружки, опилок и других отходов. Сырьем становятся также деревья, которые были спилены в соответствии с санитарными правилами. Под давлением и при высокой температуре волокна прессуются, создавая элементы определенной толщины и формы.

Листы не требуют дополнительной обработки и шлифовки, имеют равномерную плотную поверхность и хорошо поддаются фрезеровке. Хорошие эксплуатационные качества и небольшая цена сделали ХДФ востребованным материалом. Чаще всего его применяют:

для интерьерной отделки — в создании ровных напольных покрытий и внутренних перегородок;

в производстве мебели — днищ ящиков, задних стенок шкафов и комплектующих для полок;

в строительных работах — для утепления потолков и стен, при создании звукоизоляции;

при производстве кровельных работ.

Материалы МДФ и ХДФ практически идентичны по своим характеристикам и свойствам, но второй отличается более высокой плотностью и прочностью. Поэтому тонкая плита ХДФ не менее надежна, чем панели МДФ, которые вдвое толще.

Преимущества продукции