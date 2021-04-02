В партии "Европейская солидарность" заявили, что продолжение расследования так называемых "пленок Деркача" согласовано президентом Владимиром Зеленским в интересах олигарха Игоря Коломойского.

Об этом заявила народный депутат из фракции “Европейская Солидарность” Мария Ионова во время брифинга, передает пресс-служба политсилы.

В частности, Ионова отметила, что Государственное бюро расследований (ГБР) продолжает расследование по заявлению нардепа Андрея Деркача, которого в США официально признали агентом Кремля. Как свидетельствуют обнародованные документы, речь идет о ПриватБанке, национализацию которого Коломойский оспаривает в международных судах.

По ее словам, ГБР обратилось в Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз с требованием провести экспертизу голосов пятого президента Порошенко и действующего президента США Байдена 10 февраля этого года. 3 марта Минюст дал согласие на ее проведение.

“Мы понимаем, что вряд ли в Минюсте могли это не согласовывать с Зеленским. Более того, следователей интересует экспертиза разговора, где якобы Байден требовал якобы от Порошенко национализации ПриватБанка. В такой экспертизе четко просматривается интерес Коломойского, которому эта экспертиза нужна именно для лондонского суда, где он оспаривает национализацию ПриватБанка. Напомню и о сопутствующем деле Суркиса, который требовал вернуть 350 млн долларов, Которые он незаконно вывел из ПриватБанка, когда узнал о его национализации”, – говорит Мария Ионова.

Она добавила, что Офис президента фактически управляет ГБР.

Вместе с тем адвокат Игорь Головань заявил, что следователь ГБР Дощенко, который причастен к штурму Музея Гончара, продолжает активно сотрудничать с Деркачем, несмотря на наложенные на него санкции правительства США.

“Он плодотворно сотрудничает с многолетним российским агентом. Какие-то дополнительные флешки следователь получает от Деркача и с этими дополнительными флешками он обращается к экспертному учреждению, пытаясь установить там наличие голоса президента Соединенных Штатов Америки”, – заявил Головань.

По его словам, налицо все признаки координации российского агента и следственных Государственного бюро расследований с целью разрушения партнерских и союзнических отношений между США и Украиной.

“Мы видим, что ни одна санкция внутри нашей страны против Коломойского не применена. Сколько было заседаний СНБО, как уже было провозглашено борьбу с олигархами, но почему-то это не касается именно Коломойского. Так же Деркач под санкциями, а у нас эти уголовные дела не открыты. Мы видим, что Зеленский продолжает выбирать интересы Коломойского, а не государства Украина”, – добавила Ионова.

Народный депутат из фракции “Европейская Солидарность”, глава комитета по вопросам интеграции Украины с ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что Зеленский продолжает разрушать стратегическое партнерство Украины и США.

“Решение об экспертизе, решение о продлении следствия работают против национальных интересов Украины. Они точно дальше будут усложнять наши отношения с США. Они будут разрушать стратегические отношения с ключевым нашим союзником в борьбе и противодействию российской агрессии“, – заявила Климпуш-Цинцадзе.

Нардеп отметила, что такие действия Зеленского э особенно опасными во время эскалации на фронте. По ее мнению, Зеленский таким образом углубляет свою токсичность, а соответственно и токсичность Украины для американского политикума.

“К сожалению, глава страны сегодня руководствуется личным интересом. Далее продолжает руководствоваться влиянием Коломойского, который больше всего заинтересован в том, чтобы доказать, что национализация ПриватБанка происходила якобы под давлением США. Теперь уже совершенно неважно, когда состоится разговор между президентом Зеленским и президентом США, потому что доверие активно продолжает подрываться, а это разрушает не только личные отношения, это разрушает отношения между государствами”, – резюмирует Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Напомним, что Государственное бюро расследований в рамках расследования, начатого в 2020 году в связи с обнародованием нардепом Андреем Деркачем записей возможного разговора президента США Джо Байдена и пятого президента Украины Петра Порошенко, заказало экспертизу их голосов.

Что известно о “пленках Деркача”

В мае прошлого года народный депутат Андрей Деркач обнародовал аудиозаписи, которые, по его словам, могут свидетельствовать о влиянии экс-вице-президента США и нынешнего американского лидера Джо Байдена на пятого президента Украины Петра Порошенко.

Петр Порошенко заявил, что аудиоматериалы с “компроматом” на него сфабрикованы, операция имеет русские корни. Народный депутат Украины VIII созыва, член наблюдательного совета акционерного общества “Укрзализныця” Сергей Лещенко согласился с этим.

Подозреваемый в коррупции прокурор Константин Кулик, который был уволен из органов прокуратуры, рассказал, как создавались “пленки Деркача”.

Семеро бывших послов США в Украине заявили, что публикация пленок с якобы записями разговоров Петра Порошенко и Джозефа Байдена направлена ​​на то, чтобы разобщить страны.

Президент Владимир Зеленский, комментируя скандальные пленки, заявил, что это — “не последний звонок”, который будет опубликован, и этим должны заниматься правоохранительные органы.

“О Порошенко-Байдене? Да, я слышал. Я прокомментирую: я говорю, я думаю, что это не последний звонок, который увидят украинцы, который увидят граждане. Реагировать должны прокуратура, правоохранительные органы. Я знаю, что Генпрокурор еще вчера зарегистрировала уголовное производство из-за депутата Деркача… Я знаю, что это могут квалифицировать как госизмену”, — сказал Зеленский на итоговой пресс-конференции в Мариинском дворце 20 мая.

Уже в июне Андрей Деркач обнародовал новые записи, на которых Порошенко якобы поблагодарил вице-премьера США Джо Байдена за то, что он подключил ЦРУ и поговорил с ФБР, чтобы те не обращали внимания на заявления украинского нардепа Александра Онищенко.

В августе директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина заявил, что Россия предпринимает усилия для того, чтобы уменьшить шансы демократа Джо Байдена на предстоящих выборах президента. В этом ключе глава контрразведки напомнил о публикации украинским нардепом Андреем Деркачем пленок с целью навредить репутации Байдена.