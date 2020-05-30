Аукционный дом Sotheby’s продал за 144,5 тысяч долларов одну из старейших бутылок "чрезвычайно редкого" коньяка Gautier 1762 года разлива.

Об этом сообщает CNN.

Коньяк Gautier является одним из старейших сохранившихся коньяков в мире, по данным аукционного дома Sotheby’s, на сегодняшний день осталось только три его бутылки.

Бывший владелец Gautier рассказал, что у старинного коньяка есть замечательная история. В 19 веке его прабабушка и дедушка воспитывали сироту по имени Альфонс (Alphonse), который позже уехала работать в регион Коньяк.

Он вернулся домой десять лет спустя с тележкой, полной бутылок коньяка. Среди них были три бутылки Maison Gautier с отлично сохранившимися этикетками.

Альфонс пошел на фронт во время Первой мировой войны в 1914 году и не вернулся, а бутылка так и осталась в его семье.