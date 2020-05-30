Об этом сообщает CNN.

Коньяк Gautier является одним из старейших сохранившихся коньяков в мире, по данным аукционного дома Sotheby’s, на сегодняшний день осталось только три его бутылки.

Бывший владелец Gautier рассказал, что у старинного коньяка есть замечательная история. В 19 веке его прабабушка и дедушка воспитывали сироту по имени Альфонс (Alphonse), который позже уехала работать в регион Коньяк.

Он вернулся домой десять лет спустя с тележкой, полной бутылок коньяка. Среди них были три бутылки Maison Gautier с отлично сохранившимися этикетками.

Альфонс пошел на фронт во время Первой мировой войны в 1914 году и не вернулся, а бутылка так и осталась в его семье.