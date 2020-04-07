Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Уточняется, по состоянию на утро 7-го апреля 2020-го года в Котовском лесничестве, которое находится в Зоне отчуждения, наблюдался пожар травы и лесной подстилки, который охватил площадь в более чем 10 гектар.
При этом сообщается, что уже в 14:15 из-за порывов ветра площадь пожара увеличилась до 35 гектар.
В ГСЧС рассказали, что на место отправлены два вертолета Ми-8. Также спасатели планируют использовать в борьбе с пожаром еще 10 единиц техники и личный состав с Житомирской области.
В данный момент пожарные самолеты АН-32П произвели уже 9 сбросов воды в районе возгорания.
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