Площадь пожара в Чернобыльской зоне отчуждения увеличилась в три раза.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Уточняется, по состоянию на утро 7-го апреля 2020-го года в Котовском лесничестве, которое находится в Зоне отчуждения, наблюдался пожар травы и лесной подстилки, который охватил площадь в более чем 10 гектар.

При этом сообщается, что уже в 14:15 из-за порывов ветра площадь пожара увеличилась до 35 гектар.

В ГСЧС рассказали, что на место отправлены два вертолета Ми-8. Также спасатели планируют использовать в борьбе с пожаром еще 10 единиц техники и личный состав с Житомирской области.

В данный момент пожарные самолеты АН-32П произвели уже 9 сбросов воды в районе возгорания.

<noscript><iframe title="Триває ліквідація лісової пожежі у Зоні відчуження безумовного (обов’язкового) відселення" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/wsCQpAd0TCE?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></noscript>