Про це повідомили Державне агентство розвитку туризму України та посольство Туреччини в Україні.
“Уряд Туреччини скасував необхідність у пред’явленні ПЛР-тестування пасажирам, які летять з України. Згідно з турецьким повідомленням авіаперсоналу (NOTAM) щодо рейсів до Туреччини, рішення набере чинності 15 травня 2021 року о 00:00 за київським часом”, — йдеться у повідомленні агентства.
Також ПЛР-тест не вимагатиметься при в’їзді з Австралії, Великої Британії, Китаю, Естонії, Південної Кореї, Китаю/Гонконгу, Японії, Литви, Люксембургу, Сингапуру, Таїланду, Китаю/Тайваню, України, В’єтнаму та Нової Зеландії.
“При в’їзді на територію Туреччини з території інших країн до 31 травня 2021 року продовжувати діяти практика обов’язкової вимоги негативного ПЛР-тесту, що був зроблений протягом останніх 72 годин”, — зауважили в посольстві.
З повагою повідомляємо, що починаючи з 15 травня 2021 року припиняє діяти вимога пред’явлення негативного результату ПЛР-тесту при в’їзді на територію Туреччини з території деяких країн, включаючи Україну.
— T.C. Kiev Büyükelçiliği / Посольство Туреччини (@TCKievBE) May 13, 2021
- Нагадаємо, з 30 грудня 2020 року всі пасажири старше 6 років, які в’їжджають в Туреччину, перед посадкою в літак зобов’язані надати довідку про негативний ПЛР-тест на коронавірус. Це не стосується транзитних авіапасажирів.
- Україна внесла Туреччину до “зеленого” списку країн. Пасажирам з цих країн не обов’язково проходити тест на коронавірус або примусову самоізоляцію.
- 27 квітня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив про повний локдаун в країні. Локдаун почався 29 квітня і триватиме до 17 травня.