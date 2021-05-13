Уряд Туреччини скасував необхідність у пред’явленні негативного ПЛР-тесту пасажирами, які летять з України.

Про це повідомили Державне агентство розвитку туризму України та посольство Туреччини в Україні.

“Уряд Туреччини скасував необхідність у пред’явленні ПЛР-тестування пасажирам, які летять з України. Згідно з турецьким повідомленням авіаперсоналу (NOTAM) щодо рейсів до Туреччини, рішення набере чинності 15 травня 2021 року о 00:00 за київським часом”, — йдеться у повідомленні агентства.

Також ПЛР-тест не вимагатиметься при в’їзді з Австралії, Великої Британії, Китаю, Естонії, Південної Кореї, Китаю/Гонконгу, Японії, Литви, Люксембургу, Сингапуру, Таїланду, Китаю/Тайваню, України, В’єтнаму та Нової Зеландії.

“При в’їзді на територію Туреччини з території інших країн до 31 травня 2021 року продовжувати діяти практика обов’язкової вимоги негативного ПЛР-тесту, що був зроблений протягом останніх 72 годин”, — зауважили в посольстві.