Об этом идет речь в статье Рэйчел Шраер, репортера британськой службы BBC.

Как известно, сегодня основным видом тестов, используемых для диагностики коронавируса COVID-19, является ПЦР-тест. При проведении такого теста у пациента для исследования берется мазок из носа и ротоглотки. Тестовый образец проходит в лаборатории несколько “циклов”, прежде чем будет готов результат. Вариантов результата только два — положительный или отрицательный.

При этом в результатах не указано, сколько вируса было в образце или насколько вероятно, что это активная инфекция. Таким образом человек, выделяющий большое количество активного вируса, и человек, у которого остались фрагменты уже вылеченной инфекции, получат одинаковый — положительный — результат теста.

Проверить результат возможно. Центр доказательной медицины Оксфордского университета рассмотрел данные 25 исследований, в которых образцы вируса из положительных тестов помещали в чашку Петри, чтобы посмотреть, будут ли они расти. Этот метод “вирусного культивирования” может показать, что обнаружил положительный тест: активный вирус, который может воспроизводиться и распространяться, или просто мертвые фрагменты вируса, которые не будут расти в лаборатории или в человеке.

Эта проблема с ложными положительными результатами, как указывают ученые, может привести к тому, что масштабы пандемии будут переоцененными. При этом некоторые исследователи отмечают, что остается непонятным, как создать надежный тест, чтобы обезопасить себя от рисков пропустить случаи заболевания.

По мнению профессора Карла Хенеган, вместо того, чтобы давать результат “да” или “нет” в зависимости от того, обнаружен ли какой-то вирус, тесты должны иметь определенную предельную границу, чтобы очень малое количество вируса не давали положительный результат. Профессор отмечает, что это могло бы остановить вынужденную изоляцию людей и ненужное отслеживание контактов, а также дать возможность лучше понять истинные масштабы пандемии.

Однако для определения этой предельной границы врачи должны прийти к согласию в вопросе, когда именно человек, больной COVID-19, перестает быть заразным. Сейчас согласия в этом вопросе нет.

В частности, профессор Франческо Вентурелли, эпидемиолог из итальянского региона Эмилия-Романья, который сильно пострадал от вируса в марте, сказал, что некоторые данные свидетельствуют о том, что около 10% людей были заразными за 8 дней от начала болезни. А профессор Питер Опеншоу из Имперского колледжа Лондона отметил, что “очень маловероятно”, что пациенты бывают заразными после 10 дня болезни.