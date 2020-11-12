За прошедшие сутки в Украине в очередной раз зафиксировали рекордное количество новых случаев коронавируса COVID-19. В некоторых случаях коронавирусная инфекция поражает легкие и приводит к пневмонии.

#Буквы рассказывают об особенностях коронавирусной пневмонии и ее симптомах.

Особенности коронавирусной пневмонии

Когда инфекция COVID-19 попадает в дыхательные пути, а именно – в бронхиальное дерево, у человека появляется кашель и высокая температура. Это, в свою очередь, вызывает воспаление, которое раздражает нервы в оболочке дыхательных путей.

Далее инфекция может попасть во все органы, участвующие в газообмене. Когда возбудитель инфекции оказывается в воздушных мешочках (альвеолах) легких, они воспаляются. А после того, как жидкость попадает в клетки и легкие возникает пневмония.

Легкие, которые заполняются инфекцией, не в состоянии передавать достаточно кислорода в кровь, из-за чего человек может умереть.

Симптомы пневмонии

Основным симптомом воспаления легких является кашель, обычно он сначала сухой. Затем по мере развития воспаления, кашель становится влажным с небольшим выделением слизисто-гнойной мокроты.

Температура тела может быть очень высокой до 39-40 градусов, а может оставаться субфебрильной – на уровне 37,1-37,5 градусов.

У больных пневмонией наблюдаются и боли в груди, особенно при глубоком вдохе. Приступ кашля после вдоха также является признаком воспаления.

При этом, симптомы пневмонии у детей имеют несколько особенностей, которые характеризуются отсутствием аппетита, повышенной потливостью и слабостью. Также у детей иногда наблюдается учащенное поверхностное дыхание.

Как лечить пневмонию, вызванную коронавирусом

На сегодня нет никаких лекарств, которые остановили бы распространение пневмонии, вызванной COVID-19.

Министр охраны здоровья Украины Максим Степанов подчеркивает, что лечиться в домашних условиях могут только люди, которые имеют легкое течение болезни. Но решение о медицинской помощи в домашних условиях принимает исключительно семейный врач.

Поэтому, если вы имеете симптомы пневмонии или подозрение на наличие коронавирусной инфекции, обратитесь к своему семейному врачу. Любые препараты следует принимать только по назначению вашего врача после соответствующей консультации.