Об этом сообщает телеканал CNN.
Так, в разделе “помощь” прописано, что американцы гарантированно получат чеки на 600 долларов. Также продлеваются две федеральные программы помощи безработным – они будут еженедельно получать чеки на дополнительные 300 долларов. Продлевается и программа помощи малым предприятиям — так называемая Программа защиты заработной платы (РРР).
Всего на пакет помощи предусмотрено 900 млрд долларов, а бюджет на 2021 год составляет 2,3 трлн долларов.
В бюджете прописаны деньги на массовую вакцинацию населения, а также 25 млрд долларов на помощь по аренде жилья. Кроме того, продлевается мораторий по выселению неплательщиков.
13 млрд долларов пойдут на оказание продовольственной помощи и 7 млрд — на доступу к высокоскоростному Интернету.
Дональд Трамп затягивал подписание финансового документа, так как хотел, чтобы Конгресс увеличил сумму помощи с 600 долларов до 2 тыс. долларов.
В воскресенье группа из 11 сенаторов и членов Палаты представителей обратилась к президенту с просьбой подписать бюджет или наложить вето на него.
В тот же день вечером Трамп сообщил, что подписал законопроект только после того, как заручился обязательством Сената рассмотреть увеличение выплат с 600 до 2000 долларов.
- Ранее сообщалось, что президент США Трамп призвал Конгресс внести поправки в законопроект о помощи от коронавируса на сумму 900 миллиардов долларов, который включает в себя прямые выплаты всем американцам. Трамп заявил, что в документ следует внести поправки, увеличив сумму индивидуальной финансовой помощи.