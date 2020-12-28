В воскресенье вечером президент США Дональд Трамп поставил подпись под финансовым документом, который предусматривает пакет мер по поддержке экономики во время эпидемии коронавируса.

Об этом сообщает телеканал CNN.

Так, в разделе “помощь” прописано, что американцы гарантированно получат чеки на 600 долларов. Также продлеваются две федеральные программы помощи безработным – они будут еженедельно получать чеки на дополнительные 300 долларов. Продлевается и программа помощи малым предприятиям — так называемая Программа защиты заработной платы (РРР).

Всего на пакет помощи предусмотрено 900 млрд долларов, а бюджет на 2021 год составляет 2,3 трлн долларов.

В бюджете прописаны деньги на массовую вакцинацию населения, а также 25 млрд долларов на помощь по аренде жилья. Кроме того, продлевается мораторий по выселению неплательщиков.

13 млрд долларов пойдут на оказание продовольственной помощи и 7 млрд — на доступу к высокоскоростному Интернету.

Дональд Трамп затягивал подписание финансового документа, так как хотел, чтобы Конгресс увеличил сумму помощи с 600 долларов до 2 тыс. долларов.

В воскресенье группа из 11 сенаторов и членов Палаты представителей обратилась к президенту с просьбой подписать бюджет или наложить вето на него.

В тот же день вечером Трамп сообщил, что подписал законопроект только после того, как заручился обязательством Сената рассмотреть увеличение выплат с 600 до 2000 долларов.