В итальянском регионе Пьемонт власти решили открыть школы и детские сады в качестве пилотного проекта. Учебные учреждения будут работать со строгими ограничениями.

Об этом сообщает итальянское издание La Repubblica.

Главная цель пилотного проекта – решить проблему семей, в которых оба родителя уже вышли на работу, но не имеют с кем оставить маленьких детей. Оставлять их у бабушек и дедушек также небезопасно, поскольку те входят в группу риска.

“Семьи в этот период не знают, кому поручить своих детей, особенно сейчас, когда многие виды деятельности возобновились, и многие родители снова начали работать. Не у всех есть бабушка и дедушка, которые приходят на помощь. Меры, принимаемые правительством, абсолютно недостаточны, потому что они предлагают 15-дневный отпуск по уходу за ребенком при чрезвычайной ситуации в 3-4 месяца”, – заявил автор инициативы Паоло Тирамани.

Перед выходом на работу персонал детсадов и школ обязан сдать тест на коронавирус.

Как будут работать школы

Школы в Пьемонте будут открыты с 12 мая до 12 июня. В классе одновременно смогут находиться по 5 детей.

За один день обучения в школе родители будут платить по 10 евро. Еще по 5 евро в день нужно будет платить за питание ребенка. По меркам Италии, это значительно дешевле, чем пользоваться услугами няни.

Процесс обучения будет больше похож на формат, существующий в так называемых группах продленного дня.

Школьники будут приходить на учебу с ноутбуками, планшетами и наушниками. Это сделано для того, чтобы каждый из учеников мог в то или иное время связаться со своим учителем и усваивать материал дистанционно, при этом не мешая другим.

Планируется, что открывать школы будут в таких муниципалитетах, как Боргосезия, Варалло и Квадроне провинции Верчелли.

Стоит отметить, что по всей Италии на учебу с 1 июня вернутся учащиеся выпускных классов. Они будут готовиться к независимому тестированию знаний, запланированному на 17 июня.

Как будут работать детские сады

Что касается детских садов, то в одном помещении смогут быть не больше, чем четыре ребенка. Расчет идет из того, что в группе может быть один ребенок на 4 -5 квадратных метра. Садики будут открывать с 8 утра до 6 вечера.

В остальных регионах Италии школы и детские сады останутся закрытыми до сентября.

Что касается ограничений и мер дезинфекции в учебных учреждениях, то планируется проводить проветривания помещений как минимум 10 минут в час. Дети и воспитатели должны будут мыть руки не реже одного раза в час. Ежедневно им будут мерить температуру. Обеды подавать не в столовой, а упакованными порциями в классах. Их будет привозить компания, которая в обычное время обслуживала школьную столовую.