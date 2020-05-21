Двое бывших бойцов спецподразделения "Беркут" подозреваются в искусственном создании доказательств против митингующих во время протестов на Майдане.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

По информации следствия, 20 января 2014 года с утра группа “титушек” задержала троих участников протеста на Майдане, которые направлялись домой, в Киеве на улице Лаврской.

Сотрудниками спецподразделения “Беркут” на протестующих были составлены рапорты и следователю были предоставлены заведомо ложные показания о том, что протестующих задержали на улице Грушевского во время совершения преступления по ходу горячей фазы протестов.

Бывшим сотрудникам милиции инкриминируется незаконное препятствование организации и проведению митингов, а также предоставление заранее ложных показаний с созданием искусственных доказательств обвинения.