Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.
По информации следствия, 20 января 2014 года с утра группа “титушек” задержала троих участников протеста на Майдане, которые направлялись домой, в Киеве на улице Лаврской.
Сотрудниками спецподразделения “Беркут” на протестующих были составлены рапорты и следователю были предоставлены заведомо ложные показания о том, что протестующих задержали на улице Грушевского во время совершения преступления по ходу горячей фазы протестов.
Бывшим сотрудникам милиции инкриминируется незаконное препятствование организации и проведению митингов, а также предоставление заранее ложных показаний с созданием искусственных доказательств обвинения.
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