По делу так называемых "пленок Ермака" открыли два криминальных производства.

Об этом сообщается на странице юридической компании “Миллер” в Facebook.

“Получили официальный ответ от НАБУ по поводу открытия еще двух криминальных производств по заявлению Гео Лероса: по ст. 368 КК Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды служебным лицом) и по ст. 369-2 КК Украины (злоупотребление влиянием)”, – сказано в сообщении.

В компании подчеркнули, что причиной обращения в НАБУ является ряд обстоятельств, которые стали известны Гео Леросу и свидетельствуют о преступлениях, к совершению которых может быть причастен глава Офиса президента Андрей Ермак.

“В частности, из исследованных данных зафиксировано, что в действиях Дениса Ермака, вероятно, присутствует злоупотребление влиянием, поскольку сам Денис Ермак не является лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, однако мог получить денежные средства за влияние на своего брата Андрея Ермака”, – напоминают юристы.

Как сообщалось ранее, в марте нардеп от “Слуги народа” Гео Лерос обнародовал серию видео, как якобы брат главы ОПУ Андрея Ермака — Денис Ермак — “торгует” госдолжностями и обсуждает кандидатов. Лерос обвинил Ермака в коррупции и направил по этому поводу обращение в НАБУ.

Специализированная антикоррупционная прокуратура зарегистрировала уголовное производство в связи с возможными коррупционными действами брата главы ОП Зеленского Андрея Ермака – Дениса Ермака.

А Государственное бюро расследований в связи с публикацией видео открыло уголовное производство по 4 статьям против Лероса. 3 апреля его вызывали на допрос.