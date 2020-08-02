По пути в Австралию разбился легкомоторный самолет, перегруженный кокаином.

Об этом сообщает CNN.

Самолет Cessna, на борту которого находилось более 500 килограмм кокаина, упал при попытке взлететь в Папуа-Новой Гвинее. Из-за аварии правоохранители раскрыли преступный синдикат в Мельбурне.

В федеральной полиции Австралии заявили, что “жадность сыграла ключевую роль в деятельности синдиката”, и добавили, что “не исключено, что вес кокаина повлиял на способность самолета взлететь”.

В результате аварии в австралийских штатах Квинсленд и Виктория арестовали пять человек, подозреваемых в попытке транспортировать кокаин.

В полиции сообщили, что стоимость кокаина составляет примерно 57 миллионов долларов США.

“Принимая во внимание действующие ограничения на поездки между штатами из-за COVID-19, попытка импортировать наркотики в Австралию показывает, насколько жадной может быть организованная преступность”, – заявил заместитель комиссара Ян Маккартни.

Арестованным подозреваемым предъявили обвинения в совершении различных преступлений. Одному из них предъявлено обвинение, как руководителю преступного синдиката и отмывании денег на сумму более 1 млн австралийских долларов (более 700 тыс. долларов США). Также полиция конфисковала ряд активов на общую сумму 3,5 млн австралийских долларов (2,5 млн долларов США).