Полиция Киевской области открыла шесть уголовных производств по факту многолюдной вечеринки на барже Queen Kyiv.

Об этом #Буквам рассказали в пресс-службе полиции Киевской области.

Так, развлекательное мероприятие проходило на барже в Киевском водохранилище – территория Вышгородского района.

“Местная полиция, а также водная полиция выявили баржу с иллюминацией и музыкой. Сейчас решается вопрос об аресте транспортного средства и имущества.

Само событие развивалось следующим образом – это было анонсированное мероприятие. Баржа отправилась из Киева на территории Киевского водохранилища. На ней на тот момент находилось около 500 человек – это вместе с администрацией и обслуживающим персоналом”, – рассказали в пресс-службе.

В полиции подчеркнули, что эта баржа предназначалась для перевозки грузов, а не людей, поэтому ее модернизировали.

Полиция открыла шесть уголовных производств:

статья 293 – групповое нарушение общественного порядка;

статья 276 – нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта;

статья 325 – нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений;

статья 356 – самоуправство;

статья 364-1 – злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы;

Покушение на преступление – нарушение правил кораблевождения.

Сейчас полиция устанавливает круг лиц, причастных к организации ночного досуга, который нарушил правила адаптивного карантина.

В пресс-службе подчеркнули, что вечеринка продлилась до часу ночи, так как прибыла полиция, хотя в анонсе было запланировано до семи утра.

Напомним, 17 мая в ресторане Queen также прошла вечеринка, на которой присутствовало много гостей. На следующий день мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга раскритиковал такие действия владельцев ресторана.

Queen принадлежит российскому ресторанному холдингу Bulldozer Group. Холдинг еще владеет загородным комплексом Queen Country Club, который находится в 15 км от Киева.

Владелец Bulldozer Group – москвич Александр Орлов. На официальном сайте Bulldozer Group, указано, что холдинг управляет несколькими десятками ресторанов по всему миру, и среди них заведения в России, Украине, Казахстане, Китае и ОАЭ.

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