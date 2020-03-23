С сегодняшнего дня по Киеву всем категориям граждан, у которых нет спецпропусков, можно передвигаться только на такси или личном транспорте.

Об этом во время брифинга заявил мэр Киева Виталий Кличко.

“Как вы знаете, общественный транспорт столицы с сегодняшнего дня работает в режиме ограничений. А это значит – не для всех пассажиров. В нынешней ситуации транспорт должен обеспечит перевозку тех, кто задействован в критической инфраструктуре города: медработников, правоохранителей, персонал продовольственных магазинов и аптек, спасателей, работников ЖКХ. Все те, кому очень надо на работу, могут пользоваться частным транспортом – такси, или транспортом, который организовало предприятие”, – отметил Кличко.

Также мэр подчеркнул, что детям категорически запрещается гулять на детских площадках

“Все детские площадки закрыты для посещения. Пожалуйста, не нарушайте правил. Те, у кого не хватает осознанности и ответственности, будут платить штрафы”, – сказал Кличко.

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С 4-й минуты 45 секунд

Напомним, что с 18 марта в Украине прекратилось осуществление всех пригородных и междугородних пассажирских перевозок. При этом ездить можно на личном транспорте.

В Черновицкой области на границе с другими областями установили пять санитарных блокпостов, чтобы предотвратить распространение коронавируса. На блокпостах будут проводить температурный скрининг и раздавать информационные брошюры.