Об этом во время брифинга заявил мэр Киева Виталий Кличко.
“Как вы знаете, общественный транспорт столицы с сегодняшнего дня работает в режиме ограничений. А это значит – не для всех пассажиров. В нынешней ситуации транспорт должен обеспечит перевозку тех, кто задействован в критической инфраструктуре города: медработников, правоохранителей, персонал продовольственных магазинов и аптек, спасателей, работников ЖКХ. Все те, кому очень надо на работу, могут пользоваться частным транспортом – такси, или транспортом, который организовало предприятие”, – отметил Кличко.
Также мэр подчеркнул, что детям категорически запрещается гулять на детских площадках
“Все детские площадки закрыты для посещения. Пожалуйста, не нарушайте правил. Те, у кого не хватает осознанности и ответственности, будут платить штрафы”, – сказал Кличко.
С 4-й минуты 45 секунд
Напомним, что с 18 марта в Украине прекратилось осуществление всех пригородных и междугородних пассажирских перевозок. При этом ездить можно на личном транспорте.
В Черновицкой области на границе с другими областями установили пять санитарных блокпостов, чтобы предотвратить распространение коронавируса. На блокпостах будут проводить температурный скрининг и раздавать информационные брошюры.
- С 20 марта правительство утвердило введение режима чрезвычайной ситуации в Киеве, а также Днепропетровской и Ивано-Франковской областях. Также решение о введении режима ЧС приняли местные органы самоуправления Радомышле (Житомирская область) и Киевской области.
- В Тернопольской и Донецкой областях ввели режим чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса COVID-19.
- С 23 марта в общественный транспорт Киева может зайти только определенная категория пассажиров и только по спецпропускам, которые выдают в КГГА или районных управлениях.