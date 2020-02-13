Об этом сообщает издание Deadline.

Сценаристами выступят супруги Анна Уотерхаус и Джо Шрэпнел (“Опасная роль Джин Сиберг”, “Последствия”). Продюсированием займутся компании 21 Laps Шона Леви (“Очень странные дела”) и Christie Estate.

Disney сохранит оригинальное время действия. В романе все происходило в период Второй мировой войны. Однако авторы придадут свежий взгляд классической истории.

Других подробностей о картине пока нет.

По сюжету книги “Десять негритят”, которая также известна под названием “И никого не стало”, восемь абсолютно разных людей отправляются в расположенный на острове особняк по приглашению мистера и миссис Оуэнов. Однако встречают их супруги Роджерсы, которые устроились работать здесь слугами, самих хозяев на острове нет. В какой-то момент в доме звучит голос, который обвиняет всех десятерых в совершенных преступлениях. Затем некто начинает убивать этих людей по очереди, ужасным образом адаптируя строчки из детской считалки.

Книга “Десять негритят”, которая также известна под названием “И никого не стало” – одно из самых известных произведений Агаты Кристи. По нему ставили спектакли и сняли несколько картин. В 1987 году вышел советский фильм “Десять негритят” Станислава Говорухина. А в 2015 году BBC выпустил мини-сериал “И никого не стало” по сценарию Сары Фелпс.