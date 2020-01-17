Об этом рассказал директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин, сообщает пресс-служба НИИ.

По словам Рувина, который является председателем комиссии по расследованию катастрофы, группа из 45 украинских экспертов, которая отправилась на место крушение самолета “Международных авиалиний Украины” на следующий день после трагедии, раньше других групп специалистов выяснила настоящую причину трагедии.

Это удалось сделать благодаря найденном на месте крушения самолета личным вещам пассажиров рейса, на которых были видны следы взрыва ракеты.

“Мы задали вопрос: где из останков могли находиться мобильные телефоны или какие-то гаджеты, на которых обычно в последние минуты пишут СМС или еще что-то, благодаря чему могли было бы понять, что случилось. … На месте сборки обломков самолета мы нашли несколько планшетов, останков мобильных телефонов, сумки с документами, карточками. В них мы увидели последствия действия поражающих элементов и какого-то другого фактора. Потом, уже во время осмотра каждой детали самолета, нами были определены и обнаружены места, где попадали поражающие элементы какой-то ракеты или взрывного устройства. Также мы разложили все элементы таким образом, как они стояли на самолете. Тогда нам стало понятно, что произошло, как произошло и каким образом. Это было 10 числа (спустя два дня после трагедии — ред.)”, — сказал он.

По словам Рувин, после того, как украинские специалисты сообщили об этом иранским правоохранителям, они запретили что-либо фотографировать и отказывали в допуске к месту аварии.

“Представители иранской власти это увидели, приехало очень много машин с представителями, они с нами посмотрели, попросили накрыть пленкой, не снимать на мобильные телефоны и сказали: “Завтра будем разбираться”. А утром в 9 часов мы договорились, что приедем, нас уже не пускали. Пустили уже после 11 часов, представителей уже никаких не было, и было официально заявлено, что самолет сбила ракета иранских Военно-воздушных сил”, — рассказал председателем комиссии по расследованию.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что украинская сторона имела доказательства ракетного удара по самолету авиакомпании МАУ в Иране еще до официального признания вины этой страной и до заявлений других стран. Журналисты американского издания The Washington Post сообщали, что Украина знала, что рейс 752 был сбит, но избегала резкой критики Ирана, чтобы обеспечить его сотрудничество в расследовании.