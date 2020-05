Об этом идет речь в материалах международных изданий Elpais, RFI, DW.

В частности, в эту субботу прошли протесты “желтых жилетов” в Монпелье (Франция). В ходе акций прошли несколько столкновений с полицией. В то же время, во Франции продолжается действие ограничений на публичные собрания. После ослабления правил разрешено собираться группами не более 10 человек.

Накануне в Париже прошли демонстрации против действий полицейских. По данным RFI, демонстрация, в которой приняли участие около 250 человек, прошла в первый день ослабления карантина.

Участники собрались в парижском районе Сен-Сен-Дени против бесчинства полицейских.

On l’a fait on a tenu ce rassemblement contre les #ViolencesPolicieres malgré la nasse malgré les menaces d’arrestation et d’interpellation bravo à toutes celles et ceux qui ont soutenu cette démarche dès le début

Merci à toutes celles et ceux qui sont venu.e.s pic.twitter.com/gmCTEpvJwy

— Madjid Messaoudene (@MadjidFalastine) May 11, 2020