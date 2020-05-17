После ослабления ограничений в связи с COVID-19 в странах ЕС прошли акции протеста. В частности, демонстрации возобновились во Франции, Германии и Испании.

Об этом идет речь в материалах международных изданий Elpais, RFI, DW.

В частности, в эту субботу прошли протесты “желтых жилетов” в Монпелье (Франция). В ходе акций прошли несколько столкновений с полицией. В то же время, во Франции продолжается действие ограничений на публичные собрания. После ослабления правил разрешено собираться группами не более 10 человек.

Накануне в Париже прошли демонстрации против действий полицейских. По данным RFI, демонстрация, в которой приняли участие около 250 человек, прошла в первый день ослабления карантина.

Участники собрались в парижском районе Сен-Сен-Дени против бесчинства полицейских.

Manifestation contre les violences policières en cours à l’île-saint-denis. Les manifestants sont actuellement nassés par la police, on fait le point avec Omar Slaouti un des organisateurs de cette manif. pic.twitter.com/GH3zZIDhXq — Taha Bouhafs (@T_Bouhafs) May 11, 2020

On l’a fait on a tenu ce rassemblement contre les #ViolencesPolicieres malgré la nasse malgré les menaces d’arrestation et d’interpellation bravo à toutes celles et ceux qui ont soutenu cette démarche dès le début Merci à toutes celles et ceux qui sont venu.e.s pic.twitter.com/gmCTEpvJwy — Madjid Messaoudene (@MadjidFalastine) May 11, 2020

Новая волна протестов охватила также Германию. Около тысячи человек вышли на улицы против ограничений в связи с коронавирусом. В Берлине полиция задержала 200 человек. Демонстрации также прошли и во Франкфурте-на-Майне, где на улицу вышли около 1,5 тысячи человек.

В Польше во время демонстраций, полиция использовала слезоточивый газ, чтобы разогнать толпу. Кроме того, в Великобритании, во время акций протеста были арестованы 19 человек.

В Испании во время демонстраций в Мадриде власти объявили о продлении ограничений до конца июня.