26 января ракетами обстреляли "зеленую зону" Багдада, где находится посольство США в Ираке и другие дипломатические миссии, а также правительственные здания.

Об этом сообщает информагентство Agence France-Presse.

По данным агентства, в “зеленой зоне” Багдада упали пять ракет. Там находятся правительственные учреждения и посольства, в том числе и США.

Со ссылкой на источники среди американцев телеканал Al Arabiya. отмечает, что несколько ракет упали внутри комплекса посольства.

Информации о пострадавших не поступало.

Собеседник телеканала Alsumaria News утверждает, что одна из ракет, которыми обстреляли “зеленую зону” Багдада, попала в здание американской дипломатической миссии.

Three rockets directly strike US embassy in Baghdad, Iraq https://t.co/bsc8mKXBkq — 🇺🇸 Patriot Patty 🌵 (@SunnyArizona1) January 26, 2020

Иракские силовики заявили, что пять ракет, выпущенных из реактивной установки “Катюша”, попали в “зеленую зону” в центре Багдада.

За последний месяц американское посольство несколько раз подвергалось ракетным ударам. Серия атак началась после того, как в ночь на 3 января войска США убили генерала элитного иранского спецподразделения “Аль-Кудс” Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. Позже стало известно, что приказ об уничтожении был отдан лично американским президентом Дональдом Трампом. На следующий день после гибели военного, 4 января, в «зеленой зоне» взорвались два снаряда, а 21 января еще несколько снарядов упали близ дипмиссии США.