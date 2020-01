Об этом сообщает информагентство Agence France-Presse.

По данным агентства, в “зеленой зоне” Багдада упали пять ракет. Там находятся правительственные учреждения и посольства, в том числе и США.

Со ссылкой на источники среди американцев телеканал Al Arabiya. отмечает, что несколько ракет упали внутри комплекса посольства.

Информации о пострадавших не поступало.

Собеседник телеканала Alsumaria News утверждает, что одна из ракет, которыми обстреляли “зеленую зону” Багдада, попала в здание американской дипломатической миссии.

