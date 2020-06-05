Национальной полицией за 2020 год было открыто 26 уголовных производств по поводу нарушения прав журналистов.

Об этом сообщает Институт массовой информации.

Уточняется, что в целом юристами организации было обработано и передано правоохранителям информацию о 67 случае нарушения прав журналистов, зафиксированных с начала 2020 года.

При этом в полиции рассказали, что одно из производств передано в суд, а 5 производств из 26 открытых уже были закрыты. Два производства передано в СБУ и ГБР, а еще в 18 продолжаются расследования.

В то же время в полиции сообщают, что в 22 случаях нарушений от самих журналистов не было подано заявлений и внесение дел в реестр досудебных расследований происходило только благодаря другим сообщениям о преступлении.

В Институте массовой информации добавили, что с начала 2020 года зафиксировали 91 случай нарушения прав свободы слова, 45 случаев препятствования, 11 случаев избиения и 8 случаев угроз журналистам.