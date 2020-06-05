Об этом сообщает Институт массовой информации.
Уточняется, что в целом юристами организации было обработано и передано правоохранителям информацию о 67 случае нарушения прав журналистов, зафиксированных с начала 2020 года.
При этом в полиции рассказали, что одно из производств передано в суд, а 5 производств из 26 открытых уже были закрыты. Два производства передано в СБУ и ГБР, а еще в 18 продолжаются расследования.
В то же время в полиции сообщают, что в 22 случаях нарушений от самих журналистов не было подано заявлений и внесение дел в реестр досудебных расследований происходило только благодаря другим сообщениям о преступлении.
В Институте массовой информации добавили, что с начала 2020 года зафиксировали 91 случай нарушения прав свободы слова, 45 случаев препятствования, 11 случаев избиения и 8 случаев угроз журналистам.
- Главного редактора расследовательского агентства “Слідство.Інфо” Анну Бабинец вызвали на допрос в Национальную полицию из-за ее запроса к народному депутату от “Слуги народа” Александру Дубинскому.