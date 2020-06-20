В субботу, 20 июня, в Международном центре миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного состоялся торжественный ритуал выпуска более 650 молодых офицеров.

Об этом проинформировали в пресс-службе академии.

Церемонию во Львовской области посетили премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, министр Кабинета Министров Олег Немчинов, заместители министра обороны Игорь Старобинский и Игорь Халимон, главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак, командующий Сухопутных войск ВС Украины генерал-лейтенант Александр Сирский, мэр Львова Андрей Садовый, местные чиновники, представители силовых структур, стран-партнеров иностранных армий, духовенство.

Стоит отметить, что президента Владимира Зеленского на церемонии не было (он находится на “особом режиме работы” из-за выявления коронавируса COVID-19 у первой леди Елены Зеленской). Глава государства поздравил выпускников по видеообращению.

В этом году церемония была необычной: в связи с эпидемией она проходила при отсутствии родителей, близких и друзей выпускников. Для родных организовали онлайн-трансляцию церемонии.

“Нынешняя церемония была похожа на ту, которую проводят для выпускников Военной академии США, что в Вест-Пойнте. Впервые молодые лейтенанты сидя слушали речи и только стоя и аплодисментами чествовали важные речи или награждение лучших. Впервые не было строевого марша. Все было изысканно и имело камерную стилистику. А вместо монет в небо полетели фуражки выпускников”, – отмечается в сообщении.

Среди выпускников Национальной академии в этом году – 131 участник боевых действий, которые поступали на обучение с фронта (8 из них награждены государственными наградами). Вместе с мужчинами выпустилась и 21 женщина-офицер.

СПРАВКА. Национальная академия сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного — одно из ведущих учебных учреждений в системе военного образования Министерства обороны Украины. Занимается выпуском офицеров сухопутных войск. Находится во Львове.