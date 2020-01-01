В ОО "Оператор ГТС Украины" заявили, что транзит газа из России в Европу по новому контракту планово начался с 1-го января.

Об этом сообщает пресс-служба ГТС в Facebook.

Уточняется, что “Оператор ГТС Украины” заменил предыдущий оператор от Украины “Укртрансгаз”.

“Мы уже транспортировали в ЕС первые кубометры газа по новому транзитному контракту, отныне уже по европейским правилам в межгосударственных точках, ГТС работает в штатном режиме”, – сказано в заявлении.

В свою очередь генеральный директор оператора Сергей Макогон на своей странице в Facebook также написал, что работа по транзиту газа осуществляется в штатном режиме.

“Обработали все номинации по транзиту в рамках выполнения нового договора. Мы доказали, что способны работать по новым европейским правилам”, – написал он.