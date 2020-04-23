Все 16 федеральных земель Германии вводят обязательное ношение защитных масок: в частности, в общественном транспорте и магазинах.

Об этом сообщает издание The Local.

В среду, 22 апреля, о введении такой меры объявили власти федеральной земли Бремен (она последней среди всех земель пошла на подобный шаг). Официальное решение по данному вопросу в Бремене должны принять 24 апреля в земельном сенате.

Использование масок будет обязательным в общественном транспорте по всей Германии (в автобусах, трамваях и так далее). Кроме того, почти все земли обяжут жителей закрывать лицо при совершении покупок (но, например, в Берлине при совершении покупок не обязательно носить маску, но это “настоятельно рекомендуется”).

Нововведения вступят в силу в большинстве федеральных земель Германии уже с понедельника, 27 апреля, сообщает британское агентство ВВС. В некоторых регионах подобные меры вводятся на несколько дней раньше. Они призваны приостановить дальнейшее распространение коронавируса и сократить количество инфицированных в стране.

Первой федеральной землей, которая ввела обязательное ношение защитных масок, стала Саксония. Местные жители уже обязаны носить средства индивидуальной защиты в транспорте и магазинах.

Стоит отметить, что жителям Германии разрешается использовать для прикрытия лица также самодельные маски и шарфы, если они закрывают нос и рот.

Правительство Германии на прошлой неделе настоятельно рекомендовало людям носить маски в магазинах и общественном транспорте, чтобы помочь сдержать распространение коронавируса.

Согласно последним данным, в Германии заразились коронавирусом более 150 тысяч 600 человек, из них 5315 скончались.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) неоднократно заявляла, что защитные маски обязательно должны носить только больные коронавирусом и те, кто за ними ухаживает. Отмечалось, что маски не так эффективны, как частое мытье рук с мылом, и что они могут дать человеку ложное ощущение безопасности.

Несмотря на это, ряд европейских государств вводят обязательное ношение масок в общественном транспорте и в магазинах (в том числе Австрия, Чехия и Словакия).