Об этом сообщается в Twitter-аккаунте “Команды Навального”.
“Юлию Навальную задержали на акции! Свободу Навальным!” – говорится в сообщении. Задержали Юлию в районе улицы Стромынка.
Сегодня снова по всей России начались акции в поддержку политика Алексея Навального.
Согласно данным сайта “ОВД-Инфо”, задержанных насчитывается уже более трех тысяч: больше всего в Москве, Санкт-Петербурге и Красноярске.
Задержание в Санкт-Петербурге:
Фото: Елена Лукьянова/«Новая»
Напомним, 19 января возглавляемый российским оппозиционным политиком Алексеем Навальным Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) опубликовал расследование о так называемом дворце Путина возле курортного города Геленджик на Черном море.
- В субботу, 23 января, по всей России на акциях протеста в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального были задержаны более трех тысяч человек.