Об этом сообщается в Twitter-аккаунте “Команды Навального”.

“Юлию Навальную задержали на акции! Свободу Навальным!” – говорится в сообщении. Задержали Юлию в районе улицы Стромынка.

Сегодня снова по всей России начались акции в поддержку политика Алексея Навального.

Согласно данным сайта “ОВД-Инфо”, задержанных насчитывается уже более трех тысяч: больше всего в Москве, Санкт-Петербурге и Красноярске.

Задержание в Санкт-Петербурге:

Фото: Елена Лукьянова/«Новая»

Фото: Катерина Дементьева / «Медуза»

Напомним, 19 января возглавляемый российским оппозиционным политиком Алексеем Навальным Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) опубликовал расследование о так называемом дворце Путина возле курортного города Геленджик на Черном море.

  • В субботу, 23 января, по всей России на акциях протеста в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального были задержаны более трех тысяч человек.