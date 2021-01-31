Сегодня, 31 января, в Москве на акции протеста задержали жену оппозиционера Алексея Навального - Юлию. Всего в 82-х городах задержали 3013 человек.

Об этом сообщается в Twitter-аккаунте “Команды Навального”.

“Юлию Навальную задержали на акции! Свободу Навальным!” – говорится в сообщении. Задержали Юлию в районе улицы Стромынка.

Сегодня снова по всей России начались акции в поддержку политика Алексея Навального.

Согласно данным сайта “ОВД-Инфо”, задержанных насчитывается уже более трех тысяч: больше всего в Москве, Санкт-Петербурге и Красноярске.

Задержание в Санкт-Петербурге:

Фото: Елена Лукьянова/«Новая»

Напомним, 19 января возглавляемый российским оппозиционным политиком Алексеем Навальным Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) опубликовал расследование о так называемом дворце Путина возле курортного города Геленджик на Черном море.