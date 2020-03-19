По всей Украине авто с громкоговорителями будут извещать граждан о карантине

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
“Для информирования граждан о необходимости соблюдать санитарно-гигиенические нормы и правила, направленные на предотвращение заражения коронавирусной инфекцией, в столице организовано курсирование автомобилей оперативно-спасательной службы, оборудованного громкоговорящими устройствами. Сегодня в Киеве, а с завтрашнего дня по всей Украине такие автомобили будут курсировать по улицам городов и осуществлять информирование людей о правилах их поведения в данный период”, – говорится в сообщении.
В частности, спасатели будут напоминать, что в связи с карантином, гражданам настоятельно рекомендуется без крайней необходимости не покидать места жительства:
• не выходите на улицу без необходимости;
• не посещайте места скопления людей;
• во время пребывания на улице надевайте защитные маски, сохраняйте дистанцию между людьми не менее 2 метра;
• соблюдайте меры личной гигиены;
• позаботьтесь о близких и родных людей пожилого возраста, обеспечив их всем необходимым, чтобы им не пришлось выходить на улицу.
Отмечается, что дисциплина и выполнение всех личных и общих мер безопасности является противодействием распространению коронавирусной инфекции.
- С 12 марта по 3 апреля в стране введен карантин. Жесткие меры действуют с 17 марта. Остановлены международные пассажирские перевозки, а также перевозки между городами и областями стране. Городские перевозки могут осуществляться в режиме до 10 человек в маршрутных такси, троллейбусах. Массовые собрания также запрещены.