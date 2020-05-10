Парикмахерские, салоны красоты и косметологические кабинеты на первом этапе послабления карантинных ограничений в Киеве смогут работать только по предварительной записи.

Об этом проинформировали в пресс-службе Киевской городской госадминистрации.

Между приемом посетителей должен соблюдаться временной интервал в 15 минут.

Между местами предоставления услуг должна быть дистанция:

• 3 м – при расположении рабочих мест параллельными рядами;

• 1,8 м – при расположении рабочих мест по оси;

• 0,7 м – от последнего рабочего места к стене или другой преграде.

Запрещено предоставление услуг без одетых средств индивидуальной защиты: масок и одноразовых перчаток. Перчатки необходимо менять после каждого действия (рабочего процесса), не связанных между собой.

Также заведениям необходимо придерживаться общих противоэпидемических требований и дезинфекционных мероприятий:

• ежедневная термометрия;

• обеспечение персонала средствами индивидуальной защиты на 5 дней;

• организация централизованного сбора использованных масок, перчаток, салфеток и их утилизации и тому подобное;

• дезинфекционные мероприятия должны проводиться каждые два часа рабочего времени;

• дезинфекцию контактных поверхностей и инструментов многоразового использования должны проводить после каждого клиента (или при отсутствии посетителей – каждые 2 часа);

• заведения должны соблюдать нормативные показатели микроклимата и обеспечить сквозное проветривание помещений.

На входах должен происходить санитарный контроль для посетителей, чтобы не допускать лиц с признаками ОРВИ. Клиенты должны быть в масках и ожидать своей очереди за пределами помещений. Заведения должны обеспечить маркировку расстоянии в 1,5 м для посетителей, ожидающих своей очереди. Внутрь допускаются люди из расчета не более 1 человека на 10 кв. м.

На входах должны быть установлены дозаторы с антисептиком.

Парикмахерские, салоны красоты и косметологические кабинеты должны проинформировать клиентов об установленных ограничениях на своих веб-сайтах, страницах в соцсетях, при проведении записи по телефону или другим способом.

Стоит отметить, что на первом этапе откроются салоны красоты, косметологические кабинеты, парикмахерские в объектах площадью не более 300 кв. м. Заведения, расположенные в ТРЦ, пока остаются закрытыми (если не имеют отдельного входа с улицы).

Также все еще закрыты для посещения: бани, SPA салоны, кабинеты массажа (кроме медицинского), тату-салоны и тому подобное.