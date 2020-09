“В рамках акции будет реализована кампания “Увидел? Убери!”. Общая идея акции заключается в том, чтобы помочь людям заметить глобальную проблему с мусором в окружающей среде, вместе уменьшать загрязнение и не создавать отходы, которые сотни лет будут засорять Землю. Сделаем Украину чистой вместе!” – призывает президент LDU Юлия Мархель.

В этом году акция пройдет с соблюдением карантинных норм и правил техники безопасности. Обязательным требованием является наличие защитных масок, перчаток и учета социальной дистанции. В связи с этим Всеукраинский молодежный движение “Let’s do it Ukraine” предлагает три формы участия:

Индивидуальные уборки. Уборка с друзьями или семьей может стать оригинальной формой досуга. А для мотивации – превратите его в соревнования. Выбирайте загрязненное место и смело отправляйтесь вперед. После уборки важно донести собранное в ближайшее мусорного бака. По возможности – отсортировать собранное и сдать в ближайший пункт приема вторичного сырья. Собираться в группы можно, но количество участников должно быть ограничено, а площадь – достаточно большая для соблюдения социальной дистанции. Призываем участников делать фото на локациях до и после уборки и отмечать организаторов в социальных сетях # побачивприберы #letsdoitukraine #worldcleanupday, чтобы быть примером для других. Результаты своих уборок фиксируйте на сайте letsdoitukraine.org.

Цифровая очистка. Новую форму уборку можно реализовать в любом удобном месте и в любое время. Удаление лишней информации из своих гаджетов позволит разгрузить центры баз данных, в поддержку которых тратится огромное количество энергии.

Картографирования. Устанавливайте бесплатный мобильное приложение “TrashOut” и отмечайте грязные и очистке территории.

Во Всемирном дне уборки участвуют граждане Украины, коммерческие и некоммерческие организации, компании и государственные учреждения, сотрудники которых присоединяются к акции на уровне корпоративной социальной ответственности, средства массовой информации, звезды и лидеры общественного мнения. В 2015 гг. к акции присоединилось более 500 000 участников в 24 областях на 2832 локациях. В 2017 году ОО “Let’s do it Ukraine” объединили более 1100000 участников и 4760 локаций по всей территории страны. В 2018 году к уборке в Украине присоединилась президент Эстонии – Керсти Кальюлайд.

Организатор акции – Всеукраинский молодежный движение “Let’s do it Ukraine” совместно с международным движением “Let’s Do It World” при поддержке Министерства молодежи и спорта Украины, Министерства образования и науки Украины, Министерства инфраструктуры Украины, Министерства иностранных дел Украины, Министерства культуры и информационной политики Украина, Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, Государственного комитета телевидения и радиовещания, Международного молодежного движения School Recycling World, Всеукраинского молодежного центра, Национальной молодежной совета Украины, Информационного агентства “112-Украина”, экспертов чистоты ООО “ЧЕЛА Украина”, компании Opti , органов исполнительной власти, местного самоуправления, общественных организаций, объединений, социально ответственного бизнеса и СМИ.

Детали на сайте www.letsdoitukraine.org и в социальных сетях https://www.facebook.com/letsdoitukraineeco, https://www.instagram.com/letsdoitukraine.