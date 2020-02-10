Об этом рассказывают #Буквы.

Южнокорейский фильм “Паразиты” стал первым неанглоязычным фильмом, получившим главную статуэтку – за “Лучший фильм”. Всего у фильма четыре награды.

Победители премии Оскар-2020

Лучший фильм – “Паразиты”;

Лучшая режиссерская работа – Пон Джун Хо (“Паразиты”);

Лучшая мужская роль – Хоакин Феникс (“Джокер”);

Лучшая женская роль – Рене Зеллвегер (“Джуди”);

Лучшая мужская роль второго плана – Брэд Питт (“Однажды в Голливуде”);

Лучший анимационный полнометражный фильм – “История игрушек 4”;

Лучший анимационный короткометражный фильм – “Hair Love”;

Лучший оригинальный сценарий – Пон Джун Хо (“Паразиты”);

Лучший сценарий-адаптация – Тайка Вайтити (“Кролик Джоджо”);

Лучший игровой короткометражный фильм – “The Neighbors” Window”;

Лучшая работа художника-постановщика – “Однажды в Голливуде”;

Лучший дизайн костюмов – “Маленькие женщины”;

Лучший документальный полнометражный фильм – “American Factory”;

Лучший документальный короткометражный фильм – “Learning to Skateboard in a Warzone”;

Лучшая женская роль второго плана – Лора Дерн (“Брачная история”);

Лучший звуковой монтаж – “Аутсайдеры” (“Форд против Феррари”);

Лучший звук – “1917”;

Лучшая операторская работа – Роджер Дикинс “1917”;

Лучший монтаж – “Аутсайдеры” (“Форд против Феррари”);

Лучшие визуальные эффекты – “1917”;

Лучший грим и прически – “Секс-бомба” / “Скандал”;

Лучший международный полнометражный фильм – “Паразиты” (Южная Корея);

Лучшая музыка к фильму – “Джокер”;

Лучшая песня – “(I’m Gonna) Love Me Again” (“Рокетмен”).