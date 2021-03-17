В Украине на более чем 62 тысячи прививок от коронавируса COVID-19 было зафиксировано 361 незначительную побочную реакцию (или 0,5%).

Об этом в интервью агентству “Укринформ” сообщил министр охраны здоровья Украины Максим Степанов.

“Более чем на 62 тысячи вакцинаций у нас всего была зарегистрирована 361 побочная реакция – 0,5%”, – отметил он.

По словам министра, из них только два случая требовали надзора врачей.

“В одном случае это было начало анафилактического шока, аллергическая реакция. И в одном случае было повышение температуры в течение 2 суток, и врачи решили, что надо наблюдать за этим человеком. Такие реакции могут быть на любую вакцину, это иммунобиологический препарат, поэтому у человека, которому присущи аллергические реакции, такое может быть. 0,5% – это очень малое количество”, – подчеркнул Степанов.

Он напомнил, что после вакцинации за пациентом происходит наблюдение в течение 30 минут. Оно необходимо именно для того, чтобы вовремя выявить развитие аллергии.

“30 минут человек находится под наблюдением. Потому что реакция немедленного типа проявляется в течение 20-30 минут. Далее уже такой реакции не будет. Но такую реакцию очень быстро купируют медицинские работники”, – пояснил министр.

Степанов добавил, что остальные реакций, которые были зафиксированы у привитых от COVID-19 людей, незначительны. Это было либо повышение температуры, либо головная боль, либо покраснение в месте введения вакцины.

Каким препаратом вакцинируют украинцев?

Как известно, украинцев сейчас вакцинируют препаратом Covishield. Речь идет о вакцине под торговой маркой Covishield, выпускаемой в Индии по лицензии британско-шведской компании AstraZeneca.

Украина получила первые 500 тысяч доз вакцины Covishield 23 февраля (ее привезли грузовым самолетом в аэропорт “Борисполь”).

В среду, 24 февраля, в Украине стартовал процесс вакцинации от коронавируса COVID-19.

Covishield/AstraZeneca поставляется в Украину в многодозных флаконах. Каждый флакон содержит 10 доз препарата. После открытия флакона вакцина должна быть использована в течение 6 часов (столько длится одна сессия мобильной выездной бригады).

Повторное охлаждение уже открытого флакона или использование его спустя 6 часов с момента открытия запрещено. В таких случаях неиспользованные дозы вакцины должны быть утилизированы.

Отметим, что вакцину Covishield зарегистрировали в Украине по заявке фирмы-однодневки, созданной 3 месяца назад.

В последнее время ряд стран заявили о приостановлении использования оксфордской вакцины AstraZeneca из-за поступления информации о возможном образовании тромбов у вакцинированных людей. Это, в частности, Дания, Швеция, Норвегия, Эстония, Литва, Люксембург, Латвия, Румыния, Германия, Франция, Италия.

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) заявило, что пока нет доказательств того, что вакцина Oxford/AstraZeneca вызывает образование тромбов. В компании AstraZeneca также опровергали связь между образованием тромбов и ее вакциной.

В Украине заверили, что не фиксировали случаев тромбоза после получения дозы COVID-вакцины Covishield. Об этом, в частности, заявил министр охраны здоровья Максим Степанов. Он сообщил, что вакцинировал Covishield своих родителей.

Министерство охраны здоровья Украины также дало разъяснения о возможных побочных реакциях на вакцину Covishield. Это: покраснение, боль, отек в месте инъекции; лихорадка или озноб; головная боль, боль в мышцах или суставах; увеличенные лимфатические узлы; тошнота утомляемость, бессонница.

В МОЗ заверили, что “эти реакции являются нормальными и проходят через несколько дней после вакцинации”.

Между тем главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заразился коронавирусом на 13 день после получения первой дозы вакцины Covishield. По его словам, он попал в тот период, когда иммунитет от прививки еще не полностью сформирован.