Утром 27 июля в реанимации больницы Запорожья от тяжелых травм, полученных после жестокого избиения, умер солдат полка "Азов" Олег Черевко. Его позывной "Смерть".

Об этом сообщает пресс-служба “Азова”.

Олег Черевко служил в рядах зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона полка, имел звание старшего солдата. Ему было 29 лет. Родом он из Запорожья.

21 июля в Запорожье, ожидая жену под магазином, Олег Черевко сделал замечание незнакомому мужчине, который приставал к прохожим девушкам.

За это “азовец” получил удар в голову, результатом которого стал перелом основания черепа. Трое суток Олег Черевко пролежал в больнице в состоянии комы.

По данным полиции Запорожской области, мужчину, который нанес тяжелые травмы бойцу, задержали и ему было объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Кроме того, мужчина был ранее судимым.

24 июля Коммунарский районный суд Запорожья избрал ему меру пресечения с минимальным залогом в 40 тыс. гривен. Мужчину выпустили.

В “Азов” Олег Черевко пришел в 2018 году. В 2015 году он защищал Широкино, 2017 года – воевал в Авдеевке. В 2016 Олег Черевко служил в зенитно-ракетном подразделении Национальной гвардии Украины.