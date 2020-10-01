Бывший узник Кремля Владимир Балух, которого госпитализировали с тяжелыми травмами после нападения, начал открывать глаза и двигаться.

Об этом сообщила народный депутат Украины от “Европейской Солидарности” Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

“Хорошие новости от лечащих врачей В. Балуха: “Пациент стабилен, открывает глаза, двигает руками и ногами! Динамика положительная! Нужно время! Занимаемся!” – отметила депутат.

Как сообщалось ранее, бывшего украинского политзаключенного Владимира Балуха жестоко избили в Киеве в ночь на 8 сентября — ровно через год после его освобождения.

Его в бессознательном состоянии в столичном Гидропарке нашла женщина, которая вызвала врачей. Это произошло только утром. Сейчас известно, что у Балуха сломаны ключица и рука, а также тяжелая черепно-мозговая травма. Днем 8 сентября его прооперировали и перевели в отделение реанимации. Состояние – тяжелое.

Столичная больница передала информацию о нападении в Нацполицию. Там уверяют, что делом занимаются “наиболее опытные и высококвалифицированные работники”.