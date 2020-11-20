Об этом сообщил львовский городской глава Андрей Садовой.
“В Винниках нештатная ситуация с кислородом в областном военном госпитале. Предварительно, речь идет о взрыве при заправке. Несколько пациентов, нуждающихся в искусственной подаче кислорода, нуждаются в срочной эвакуации в другие медучреждения. Среди пациентов есть и тяжелые”, — сообщил городской голова.
Пациентов эвакуируют в больницу скорой помощи и восьмую городскую больницу.
“Бригады скорых уже выехали. […] Не думал, что новый “ковидный” корпус на Миколайчука, который мы только что открыли, понадобится так быстро”, — добавил Садовый.
- Напомним, по состоянию на 19 ноября во Львовской области — 39 916 случаев заражения коронавирусом; 1119 пациентов умерли, 25922 выздоровели.
- Ранее местные власти Львова приняли решение отменить выходные дни, чтобы не вводить принятый Кабинетом Министров “карантин выходного дня”.