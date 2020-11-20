Об этом сообщил львовский городской глава Андрей Садовой.

“В Винниках нештатная ситуация с кислородом в областном военном госпитале. Предварительно, речь идет о взрыве при заправке. Несколько пациентов, нуждающихся в искусственной подаче кислорода, нуждаются в срочной эвакуации в другие медучреждения. Среди пациентов есть и тяжелые”, — сообщил городской голова.

Пациентов эвакуируют в больницу скорой помощи и восьмую городскую больницу.

“Бригады скорых уже выехали. […] Не думал, что новый “ковидный” корпус на Миколайчука, который мы только что открыли, понадобится так быстро”, — добавил Садовый.