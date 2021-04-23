Про смерть поліціянтки сповістила Нацполіція Франції.
“Нацполіція в жалобі. Наша колега Стефані М. вбита боягузом у приміщенні поліційного відділку Рамбує”, — йдеться в повідомленні.
Поліція не інформує про обставини події. Близько 4:40 за київським часом на сторінці відділку з’явилося попередження про проведення операції з проханням оминати район.
Емманюель Макрон, реагуючи на цю подію, зазначив:
“Нація на боці її сім’ї, колег та поліції. У боротьбі з ісламістським тероризмом ми не здамося”.
Прем’єр Франції Жан Кастекс назвав загиблу “однією з повсякденних героїнь”, а її вбивство — “жестом нескінченного боягузтва”.
Агентство Reuters, посилаючись на джерела у сфері безпеки, інформує, що загибла була адміністративним працівником відділку.
“Зловмисник вдарив жінку ножем у горло, повідомили два джерела. Нападника застрелили співробітники поліції. Джерело в суді, наближене до слідства, заявило, що зловмисник кричав “Аллаху Акбар”, — пише Reuters.
За інформацією видання, нападник був громадянином Тунісу, який законно проживав у Франції, раніше в поле зору поліціянтів не потрапляв.
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