У суботу, 24 квітня, Військово-морські сили Індонезії заявили, що поблизу острова Балі знайшли частини зниклого підводного човна, а також речі членів екіпажу.

Про це повідомляє міжнародне агентство Associated Press.

Керівники пошукової операції заявили, що судно з 53 членами екіпажу затонуло, немає ніякої надії знайти тих, хто вижив.

Зокрема, командувач ВМС Юдо Маргоно розповів, що рятувальники знайшли кілька предметів з підводного човна KRI Nanggala 402. Зокрема, знайдено молитовні килимки членів екіпажу, деталі торпедного апарату і місткість з паливно-мастильними матеріалами.

“Маючи перевірені докази, які ми виявили, ми змінюємо статус підводного човна зі статусу “зник” у статус “затонув”, – сказав Маргоно.

Це означає, що усі 53 члени екіпажу офіційно визнаються загиблими.

ВМС підозрює, що підводний човен занурився на глибину 600-700 метрів (2000-2300 футів). Це набагато глибше, ніж оптимальна глибина його занурення, що становить 200 метрів (655 футів). Тиск міг бути вищим, ніж міг витримати корпус.

Нагадаємо, що KRI Nanggala-402 зник в середу під час навчань біля узбережжя Балі. На цей час допомогу для пошуків човна прислали Австралія, Індія, Малайзія і Сінгапур. Також рано вранці в суботу на Балі приземлився літак ВМС США P-8 Poseidon.