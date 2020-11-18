17 ноября из-за акции протеста, во время которой произошли стычки протестующих с полицией, народных депутатов и журналистов выводили из здания Верховной Рады через подземный коридор.

Об этом рассказывают #Буквы.

Из-за того, что митингующие SaveФОП пытались прорваться в здание Рады, охрана закрыла все выходы и окружила их кордоном.

Народные депутаты, сотрудники аппарата, журналисты были вынуждены пользоваться подземкой.

Все выходили на ул. Садовая, 3-а.

Стоит отметить, что это обычная практика выходить через подземный коридор, если на площади Конституции происходят какие-либо беспорядки.

Напомним, что 17 ноября утром под Раду пришли предприниматели, которые требовали не обязывать их устанавливать РРО, то есть так называемые кассовые аппараты. Однако депутаты провалили соответствующий законопроект.

Участники митинга находились под зданием Совета целый день. Они сделали одиночные попытки прорваться к входу в парламент, но их остановили сотрудники полиции.

Особых беспорядков не было, но участники активно скандировали: “Позор”, “С*ки, с*ки!”.

Некоторым из митингующих в лицо забрызгали слезоточивым газом: