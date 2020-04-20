В городе Почаев Кременецкого района, где расположена Почаевская лавра, с 21 апреля вводится запрет на въезд/выезд.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Кременецкой райгосадминистрации Вячеслав Онишкевич в Facebook.

“Только что состоялось внеочередное заседание районной комиссии по ПТЕБ и ЧС. Учитывая резкий рост заболеваемости COVID-19 в г. Почаев с 10:00 21.04.2020 года вводится запрет на въезд/выезд из карантинной зоны города”, – подчеркнул Онишкевич.

Он добавил, что за предыдущие сутки официально в г. Почаев подтверждено 13 случаев заражения вирусом COVID-19, всего в Кременецком районе подтверждено 42 случая.

Как сообщают местные СМИ, Онишкевич отметил, что с 21 апреля в Почаев сможет заехать только спецтранспорт, который будет влиять на обеспечение жизнедеятельности города и только по соответствующим пропускам.

Напомним, 19 апреля пресс-служба Министерства внутренних дел сообщила об открытии двух уголовных производств за нарушения карантина на Пасху в Святогорской Свято-Успенской и Почаевской Свято-Успенской лаврах (оба монастыря принадлежат Московскому патриархату).

“Богослужения в храмах прошли с нарушениями карантинных ограничений: и в Святогорской Свято-Успенской лавре, и в Почаевской Свято-Успенской лавре по время службы находилось большое количество лиц, которые не придерживались социальной дистанции, при этом часть из них не использовала средства индивидуальной защиты”, – говорится в сообщении.

Уточняется, что производства были открыты по статье уголовного кодекса “нарушение санитарных правил и норм по поводу предотвращения инфекционных заболеваний и массовых отравлений”, которая может повлечь за собой лишение свободы на срок до восьми лет.