С 1 по 22 марта состоялась всеукраинская онлайн-игра СпортКрафт Геймс Онлайн. Битва с Тенью, которая приобщила молодежь и их семьи к спорту и активному образу жизни.

В целом, проект объединил любителей активно проводить время от Счастья до Ивано-Франковска, от Житомира до Одессы — с более 150 населенных пунктов Украины!

Организовали онлайн-игру компания Run Ukraine совместно с Комитетом по физическому воспитанию и спорту Министерства образования и науки Украины, Украинской федерацией ученического спорта и Спортивной студенческим союзом Украины.

“Мы в Run Ukraine искренне рады, что СпорКрафт Геймс Онлайн. Битва с Тенью пользуется популярностью: молодежи нравится заниматься спортом — самой, с родителями, сестрами и одноклассниками. Этот проект показывает, что занятия спортом — это весело, драйвово, интересно. Мы гордимся тем, что популяризируем спорт на юную аудиторию и вместе так активно выходим из зимней спячки!” — комментирует директор Run Ukraine по маркетингу и коммуникациям Виктория Веремеенко

“Поздравляю всех участников СпортКрафт Геймс Онлайн. Битва с Тенью! Вы огромные молодцы, ведь прошли трехнедельный спортивный марафон и в первую очередь доказали себе, что быть активным интересно и совсем не сложно. Хотел бы поблагодарить родителей участников, поддержавших своих детей и наравне с ними выполняли все задания,” — отметил председатель Комитета по физическому воспитанию и спорту Министерства образования и науки Украины Вадим Стеценко.

Около 500 упорных участников три недели выполняли задания по специально разработанной программе и теперь получат медали финишеров СпортКрафт Геймс Онлайн. Битва с Тенью.

В этом году в игра включала три формата:

Игра для детей — для детей от 6 до 16 лет;

Игра для подростков — для юных спортсменов в возрасте от 17 до 21 года;

Семейная игра — для выполнения упражнений в паре.

“Вовлекать, а не заставлять — считаем, это самое главное в процессе знакомства детей со спортом и здоровым образом жизни. СпортКрафт Геймс Онлайн. Битва с Тенью — это современная инициатива, которая является примером такого захватывающего соревнования, где дети участвуют с удовольствием. Они выполняли упражнения утром, когда спешили в школу, а также на выходных, отложив смартфоны. Обязательно будем участвовать и в дальнейшем!” — комментируют в семье Кошеленко, где все члены участвовали в СпортКрафт Геймс Онлайн. Битва с Тенью.