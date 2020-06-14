В Сети массово распространяют видео, на которых в США белые женщины целуют ботинки чернокожим мужчинам - это якобы раскаяние за убийство Джоржда Флойда.

Информацию проанализировал проект “По той бік новин”.

Стоит отметить, что самое видео не фейковое, но было снято задолго до смерти Флойда и протестов в США. Есть, как минимум, три разных видео с такими событиями, из разных мест и различными действующими лицами. Новое видео датировано 30 июля 2019.

Мужчины на видео – представители Израильской школы универсальных практических знаний (ISUPK).

“Это группа черного верховенства, которая утверждает, что черные люди преобладают над людьми других рас. Группа исповедует чорноиудейський израилизм, который рассматривает черных американцев, как потомков Двенадцати племен Израиля. В разной степени чорноиудейськие израильтяне используют определенные аспекты религиозных верований и практик как христианства, так и иудаизма, хотя они создали свое собственное толкование Библии. Чорноиудейськие израильтяне не ассоциируются с основными иудейскими общинами, и они не соответствуют стандартам, которые еврейская община использует для идентификации людей, как евреев. Они также находятся за пределами основного христианства, которое считает чорноеврейський израилизм ересью”, – отмечают эксперты портала “По той бік новин”.

Еврейское израильское движение зародилось в конце 19 века, когда пятидесятники Фрэнк Черри и Уильям Сондерс Кроуди объявили, что получили откровение: недавно освобожденные рабы Америки были избраны Богом людьми и именно они являются потомками евреев из Библии.

Радикальне крыло движения основал Фрэнк Черри, самопровозглашенный пророк, который проповедовал, что белые люди по своей сути злые и ненавистные Богу. Черри также утверждал, что земля квадратная, и что Иисус вернется в 2000 году, чтобы поставить темнокожих над белыми путем расовой войны.

После Черри следующим распространителем расистской догмы среди черных евреев стал Эбер бен Йомин, также известный как Абба Бивенс, который в 1960-х гг. отделился в свою экстремистскую секту, которая стала называться Израильской школой общих практических знаний. Впоследствии они переименовались в Израильскую церковь практических знаний. После того, как пророчество Черри о пришествии Иисуса Христа и уничтожения белой расы в 2000 году не сбылось, церковь была переименована в Израильскую Церковь Бога в Иисусе Христе.

Но один из последователей “генерал Яханна” (Джон Лайтборн) отделился в более радикальную группу и взял ей первоначальное название “Израильская школа общих практических знаний” ISUPK.

Southern Poverty Law Center (правозащитный центр, который борется с дискриминацией) отнес ISUPK к группе ненависти из-за ее “экстремистской идеологии и риторики черного верховенства”.

Согласно веровниям ISUPK, белые иудеи украли у африканцев принадлежность к богоизбранному народу, обманом продав в рабство в Европу и Америку. Белые евреи – ненастоящие.

Мусульман они также не признают, потому что считают Мухаммеда ненастоящим пророком.

Иисус Христос, по словам “генерала” Яханна, родился от обычных мужчины и женщины.

Он также утверждает, что именно среди христианских чернокожих женщин наибольшее количество новых случаев СПИДа в Америке. Мусульманские женщины занимают второе место. Исследований взаимосвязи религии и СПИДа не существует.

В ISUPK есть требование к белым – искупить вину за прежнее рабство и эксплуатацию афроамериканцев сегодня, доведение их к употреблению наркотиков и развратного образа жизни. К тому же белые, на самом деле, низшая раса.

Как признак признания своей вины и верховенства чорноиудейських израильтян белые женщины и мужчины должны поцеловать ботинки членам секты.