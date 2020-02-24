Чтобы понять влияние многоразовых сумок на окружающую среду, нужно помнить две совершенно разные вещи. Первая: полиэтиленовые пакеты не разлагаются и заполняют океаны, морскую флору и фауну и даже нашу еду пластиковыми кусочками. Вторая: учитывая все другие воздействия на окружающую среду, кроме мусора, хлопковая сумка или бумажный пакет могут быть хуже для окружающей среды, чем пластиковые.

Об этом пишет издание Quartz.

Если вы пытаетесь внести как можно меньший вклад в две глобальные проблемы, связанные с изменением климата и ростом объема неразлагаемого мусора, следует помнить о полезной формуле: используйте меньше вещей, много раз и не покупай новые.

В 2018 году министерство окружающей среды и продовольствия Дании рассказало, что классические полиэтиленовые пакеты для шоппинга оказывают наименьшее воздействие на окружающую среду. Эта оценка не учитывает мусор в Мировом океане – поскольку в отношении этой гигантской проблемы пластик почти наверняка являются худшими, поскольку он не разлагается в сроки, значимые для жизни людей или животных.

Но с учетом других факторов, таких как влияние производства на изменение климата, истощение озонового слоя, использование воды, загрязнение воздуха и токсичность для человека, классические пластиковые пакеты для покупок на самом деле являются наиболее благоприятными из существующих распространенных вариантов.

Техническое название для тонких полиэтиленовых пакетов – полиэтиленовые пакеты низкой плотности (LDPE).

В приведенной ниже таблице, используя данные исследования Дании, сравниваются экологические характеристики пакетов из LDPE с другими пакетами и сумками, исходя из того, что пакеты из LDPE повторно используются в качестве мусорного пакета перед сжиганием (сжигание является наилучшим возможным способом утилизации этих пакетов).

Тип мешка Повторное использование, оказывающее такие же последствия на климат, как классический пластиковый пакет Повторное использование необходимо для того же кумулятивного воздействия на окружающую среду (использование воды, энергии и т. д.), что и для классического пластикового пакета Классический пластик (LDPE) 1 Классический пластик (LDPE) с жесткой ручкой Переработанный пластик 1 2 Нетканый полипропилен 6 52 Тканый полипропилен 5 45 Вторичный полиэтилентерефталат (ПЭТ) 8 84 Полиэстер (как Baggu) 2 35 Неотбеленная бумага 43 Отбеленная бумага 1 43

Органический хлопок 149 20,000 Обычный хлопок 52 7,100

Хлопчатобумажные сумки необходимо повторно использовать тысячи раз, чтобы они соответствовали экологическим показателям пластиковых пакетов, и, как пишут исследователи из Дании, органический хлопок хуже обычного хлопка, когда речь идет об общем воздействии на окружающую среду.

Согласно отчету, мешки из органического хлопка должны использоваться многократно, чем мешки из обычного хлопка (20 000 против 7 000 раз), исходя из предположения, что урожайность органического хлопка в среднем на 30 % ниже, чем у обычного хлопка, и поэтому предполагалось, что потребовать на 30 % больше ресурсов, таких как вода, чтобы вырастить такое же количество.

Стоит отметить, что 127 стран мира уже приняли ограничения на использование полиэтиленовых пакетов.

Ранее издание Verge писало, что независимо от того, какую сумку вы выберете, гораздо важнее то, что вы решите положить в нее и как носить с собой: есть меньше мяса, ездить на велосипеде или ходить в магазин и покупать продукты местного производства, скорее всего, будут иметь большее значение для снижения вашего личного вклада в решение экологических проблем.