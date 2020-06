Об этом пишет CNN.

In fourteen hundred ninety-two

Columbus sailed the ocean blue.

He had three ships and left from Spain;

He sailed through sunshine, wind and rain

“В 1492 году Колумб плыл по синему океану

У него было три корабля, он покинул Испанию

Он плыл сквозь жару, ветер и дожди”.

Это стихотворение известно американцам еще со школьной скамьи.

Школьников учат, что Колумб – это тот, кто открыл Америку, плывя через Атлантику на своих трех кораблях: Нинья, Пинта и Санта-Мария. Кроме того, ежегодно 12 октября в США празднуют День Колумба – праздник в честь годовщины прибытия Христофора Колумба в Америку 12 октября 1492 по юлианскому календарю. В этот день экспедиция Колумба достигла острова Сан-Сальвадор в Багамском архипелаге.

Но человек, которого считают открыватеем Нового мира уже давно является спорной фигурой в истории США, ведь корренное население Америки столкнулось с насильственной колонизацией.

Десятки городов и штатов, таких как Миннесота, Аляска, Вермонт и Орегон, уже заменили День Колумба Днем коренных народов.

Теперь, в ответ на общенациональные протесты и разговоры о расовом неравенстве, люди сносят статуи Колумба, чтобы привлечь внимание к жестокости, которую он навлек на коренное население.

Так что же на самом деле сделал Колумб и почему его называют “тираном”, а не героем, как принято считать?

“Мы должны задаться вопросом, почему мы, американцы, продолжаем праздновать День Колумба, не зная истинной истории его наследия, и почему праздник был создан в первую очередь”, – сказал в комментарии CNN доктор Лео Киллсбэк, представитель Северной шайенской нации и доцент кафедры изучения американских индейцев в Университете штата Аризона.

Христофор Колумб не был первым, кто открыл Америку

Нет никаких сомнений в том, что путешествия Колумба оказали “неоспоримое историческое влияние, дав начало веку освоения Атлантики, торговле и, в конечном итоге, колонизации европейцами”. Это писал историк Дэвид М. Перри в статье для CNN о Дне Колумба.

К тому времени, когда Колумб прибыл в новый свет, коренные жители жили там веками. Кроме того, считается, что первым в Северной Америке побывал скандинавский мореплаватель Лейф Эрикссон. Он прибыл туда с викингами на 500 лет раньше Колумба.

Колумб поработил туземцев

Во время своих путешествий по островам Карибского моря и побережьям Центральной и Южной Америки Колумб натолкнулся на коренных жителей, которых он назвал “индейцами”.

Мореплаватель и его люди поработили многих из этих местных жителей и относились к ним с крайним насилием и жестокостью.

На протяжении всех лет пребывания в Америке, Колумб заставлял индейцев работать ради прибыли. Позже Колумб тайно отправил тысячи индейцев в Испанию для продажи, и многие из них погибли во время путешествия. Туземцы, которые не были проданы в рабство, были вынуждены искать золото на рудниках и работать на плантациях.

В то время как он был губернатором территории, которая теперь является Доминиканской Республикой, Колумб убил много местных жителей, чтобы придушить вспыхнувшее восстание. Чтобы предотвратить будущие восстания, Колумб выставлял на всеобщее обозрение трупы убитых индейцев.

Колумб привез новые болезни

Коренные жители Северной и Южной Америки массово умирали от эпидемий, отмечает историк Дэвид М. Перри.

Население Таино (населявшие к моменту открытия Америки острова Гаити, Пуэрто-Рико, Куба, Ямайка, Багамские острова и ряд северных Малых Антильских островов) не имело иммунитета к таким болезням, как оспа, корь и грипп, которые были привезены Колумбом и его людьми на остров Испаньола.

По оценкам Фонда медицинских исследований Оклахомы, в 1492 году в Эспаньоле насчитывалось 250 000 коренных жителей, но к 1517 году осталось только 14 000.

Некоторые историки полагают, что влияние европейских и африканских поселенцев в Новом Свете, возможно, убило до 90 % коренного населения и было более смертоносным, чем Черная смерть – вторая в историческом перечне пандемия чумы, занесенная из Восточного Китая, прокатилась по Азии, Европе, части Африки в середине XIV столетия.