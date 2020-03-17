Обычные хирургические маски (голубого цвета, продающиеся в аптеке) не защищают от вируса или бактерий.

Об этом #Буквам рассказал Илья Бурлаченко, ассистент кафедры внутренней медицины №2 Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца.

Хирургические маски

По его словам, обычные хирургические маски не защищают от вирусов или бактерий. Они могут задержать на себе аэрозоль – частички жидкости, которые попадают в окружающую среду в результате кашля или чихания.

“Хирургические маски (обычные медицинские маски) изготавливаются разной толщины и с разной способностью защищать от контакта с жидкостями. Эти свойства могут также влиять на то, насколько легко человек может дышать через маску и насколько хорошо маска защищает. При правильном ношении маска предназначена для того, чтобы останавливать капли, брызги или крупные частицы, которые могут содержать микробы (вирусы и бактерии), не допуская попадания в рот и нос. Хирургические маски также могут помочь уменьшить воздействие распространение слюны и слизи из дыхательных путей”, – отмечает Илья Бурлаченко.

В то время как хирургическая маска может быть эффективной для блокирования капель и крупных частиц, при этом она из-за своей конструкции не фильтрует и не блокирует очень маленькие частицы в воздухе, которые могут передаваться при кашле, чихании или определенных медицинских процедурах. Хирургические маски также не обеспечивают полной защиты от микробов и других загрязнений из-за неплотного прилегания к лицу (и это при условии, что маска правильно одета и при условии, что нет бороды у мужчины).

Хирургические маски – одноразовые.

Если маска повреждена или загрязнена, или если дыхание через маску становится затруднительным, ее необходимо выбросить и одеть новую. Чтобы безопасно утилизировать маску, ее нужно положить в пластиковый пакет, завернуть, а затем выкинуть. Необходимо тщательно помыть руки после снятия использованной маски.

Респиратор N95

Респиратор N95 – это защитное устройство со специальной мембраной, разработанное для обеспечения очень плотного прилегания к лицу и очень эффективной фильтрации частиц в воздухе.

N95 означает, что при тщательном тестировании мембрана респиратора блокирует не менее 95 % очень мелких (0,3 микрона) тестируемых частиц. Если правильно надеть, то фильтрующие возможности респираторов N95 превышают возможности обычных хирургических масок. Однако даже правильно подобранный респиратор N95 не исключает инфицирования (просто снижает вероятность).

Стоит отметить, что специальной мембраны нет в обычной хирургической маске.

Марлевые маски

Эффективность марлевых масок сводится практически к нулю. Они могут защитить только от крупных капель аэрозоля – вирусы и бактерии легко проходят через структуру марли.

Кроме того, марлевые маски являются одноразовыми.

“Продезинфицировать маску, прокипятив или прогладив утюгом, не получится. Дезинфекция – это 300 °C, а никак не 100 °C”, – отмечает Илья Бурлаченко.